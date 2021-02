Il sottomarino giallo di Golfo Aranci.

Il semisommergibile Mizar di Golfo Aranci torna all’asta. Dopo il primo avviso di vendita non andato a buon fine, si cerca un nuovo offerente. Lo scorso dicembre la famosa imbarcazione gialla, parte del museo sottomarino, era stata certificata come non efficiente. Da qui la scelta del Comune di venderlo, visto che i costi di manutenzione sarebbero stati troppi alti.

“Lo stato generale dell’unità oggetto di perizia, per quanto visibile, appare fatiscente: la superficie esterna dello scafo è ricoperta da colature di ruggine – si legge nel documento – in diverse zone la vernice è assente e lo strato esterno del metallo è caratterizzato da un avanzato grado di corrosione. La coperta del mezzo, sulla cui superficie è applicata una vernice antiscivolo, è caratterizzata da boccaporti distribuiti su entrambe i passavanti, dal pozzetto alla prua. Sul perimetro dei boccaporti si riscontra un elevato stato di corrosione. La protezione contro le cadute in mare realizzato mediante un tientibene in acciaio è danneggiata in più punti e parte dei candelieri sono dissaldati dalla coperta”.

Il certificato mette in evidenza le condizioni di erosione dello scafo. Ora il Comune tentato un secondo esperimento di vendita per il sottomarino giallo di Golfo Aranci. Il prezzo è di 9mila euro.

(Visited 282 times, 282 visits today)