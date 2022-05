La novità nel regolamento del Comune di Golfo Aranci.

Il Comune di Golfo Aranci va incontro agli esercenti di bar e ristoranti, consentendo loro un aumento del loro spazio. La novità nel nuovo regolamento approvato nell’ultimo Consiglio comunale.

I commercianti avranno dunque la possibilità di ottenere un aumento del 30% dello spazio pubblico concedibile. La finalità è agevolare l’occupazione e le possibilità economiche dei titolari dei locali del paese.

“Sentendo un po’ di commercianti del nostro paese – dichiara il sindaco Mario Mulas – e avendo affrontato la pandemia e quindi rendendoci conto che questa è una stagione molto importante per la ripresa della vita normale abbiamo pensato che un aumento pari al 30% del suolo pubblico possa essere un aiuto per le attività. La domanda, fino al 31 ottobre, può essere chiesta al Suape e riteniamo sia fondamentale perché ogni tavolino in più ha una rendita ulteriore”.