Calcio, il Porto Rotondo chiude il campionato da record con una sconfitta

A Ghilarza 3 a 1 per i locali.

Il Porto Rotondo termina la stagione con una sconfitta per 3 a 1 in casa del Ghilarza, in una partita in cui mister Marini ha dato spazio a molti giovani, di cui due esordienti, anche in vista della prossima stagione.

Brutto il primo tempo, con i biancazzurri che vanno sotto al 4′ quando uno schema su punizione del Ghilarza permette a Caddeo di trovarsi solo davanti a Deiana per l’1 a 0. All’11’ Atzei penetra tra i difensori olbiesi e batte Deiana per il 2 a 0. Al 23′ è Mulas ad accorciare le distanze, approfittando del cross di Vitiello dopo il lancio di Varrucciu. Al 43′ ancora Atzei, di testa, su calcio d’angolo, fissa il risultato sul 3 a 1.

Meglio il secondo tempo degli uomini di Marini, che con numerosi fuoriquota in campo, tra cui gli esordienti Del Duca, Juniores, e Casula, Allievi, hanno diverse occasioni per accorciare le distanze, impegnando più volte Fadda, ma senza riuscire a batterlo.

GHILARZA: Fadda, Laconi, Cocco, Patteri, Chergia, Gutierrez, Atzei, Orro, Rancez, Cossu, Caddeo. In panchina:Pinna, Più, Oppo, Cardia, Mele, Aurelio, Salaris, Chessa. Allenatore: Mura.

PORTO ROTONDO: Deiana, Bassu, Pinna, Vitiello, Spanu, Varrucciu, Delogu, Bruno, Mulas, Pala, Murgia. In panchina: Vittorio, Del Duca, Degortes, Mourot, Cianfrocca, Deiana, Casula, Cau, Mei. Allenatore: Marini.

RETI: 4′ Caddeo (G), 11′, 43′ Atzei (G), 23′ Mulas (P)

AMMONIZIONI: Spano (P), Varrucciu (P), Gutierrez (G).