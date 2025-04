L’ufficio postale di Golfo Aranci si rinnova, parte il progetto “Polis”

Il progetto Polis nelle Poste di Golfo Aranci.

L’ufficio postale di Golfo Aranci, situato in via Diaz, è il quindicesimo della Gallura a essere interessato dagli interventi previsti dal progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa promossa da Poste Italiane per rafforzare la propria presenza capillare sul territorio. Il piano punta a rinnovare le sedi degli uffici postali nei comuni con meno di 15mila abitanti e ad ampliare l’offerta integrando i servizi della Pubblica Amministrazione allo sportello.

LEGGI ANCHE: Alle Poste di Buddusò arrivano le prime colonnine per caricare le auto elettriche.

Una completa ristrutturazione e una riorganizzazione degli spazi interni.

Nel caso specifico, i lavori presso la sede di Golfo Aranci prevedono una completa ristrutturazione e una riorganizzazione degli spazi interni, con l’obiettivo di migliorare il comfort ambientale e facilitare l’accesso e la fruizione dei servizi. Saranno installati nuovi arredi progettati per rendere più agevoli le operazioni allo sportello e saranno introdotti ulteriori elementi per ottimizzare l’accoglienza e l’efficienza complessiva della sede.

Al termine degli interventi, l’ufficio postale offrirà nuovi servizi ai cittadini, tra cui la possibilità di richiedere e rinnovare il passaporto elettronico, ottenere certificati anagrafici attraverso l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (Anpr) e accedere a documenti previdenziali.

Per garantire la continuità del servizio durante il periodo dei lavori, a partire da lunedì 14 aprile Poste Italiane attiverà una sede temporanea all’interno di un prefabbricato modulare posizionato nelle immediate vicinanze dell’attuale sede. L’ufficio provvisorio sarà operativo secondo il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:45 e il sabato fino alle 12:45.

Nella sede temporanea saranno attivati due sportelli polifunzionali abilitati a fornire tutti i servizi postali e finanziari, comprese le operazioni più richieste come quelle relative ai libretti di risparmio, ai conti BancoPosta e al ritiro della corrispondenza non consegnata. Il modulo, con una superficie di circa 40 metri quadrati, sarà inoltre dotato di una sala d’attesa con sedute e di uno sportello automatico Postamat per il prelievo di contanti e le principali operazioni self-service. L’ufficio postale di Golfo Aranci riaprirà nella sua sede originaria una volta conclusi gli interventi di riqualificazione.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui