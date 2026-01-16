Vandali contro la chiesa di Nostra Signora del Monte: indagini

I vandali hanno colpito chiesa di Nostra Signora del Monte di Golfo Aranci.

Sono scattate le indagini dopo i vandalismi contro la chiesa di Nostra Signora del Monte, a Golfo Aranci. I vandali hanno colpito la chiesa campestre, distruggendo la cancellata di protezione e lasciandola in una scarpata. Poi hanno danneggiato l’altare esterno e distrutto le telecamere.

L’accaduto è stato denunciato dal sindaco di Golfo Aranci, Giuseppe Fasolino, e dal parroco, don Dario. Entrambi hanno parlato di gesti ripetuti negli ultimi giorni, dunque non isolati. In corso le indagini per trovare i responsabili del gesto.

