Ancora vandali a Golfo Aranci, rotto il braccio del crocifisso davanti alla chiesa

Ancora vandali a Golfo Aranci.

Ancora un brutto episodio di vandalismo a Golfo Aranci. Nella notte ignoti hanno danneggiato il crocifisso ligneo davanti alla scalinata della chiesa, spezzandone il braccio sinistro tutt’ora scomparso.

“Un atto gravissimo che non si era mai visto in questi anni – commentano dalla parrocchia di San Giuseppe – . Sono certo che molti parrocchiani rimarranno delusi, ma oltre all’amarezza che un atto così irrispettoso verso l’immagine del Crocifisso può suscitare, quanto è accaduto dovrebbe indurre tutti a riflettere e a chiederci per quale motivo”.

“Non vi sono parole per commentare quello che è accaduto davanti alla nostra chiesa parrocchiale – aggiunge il sindaco Mario Mulas – . Non ho parole per descrivere la vergogna che provo quale rappresentante di tutta la comunità di Golfo Aranci per quello che è accaduto”.

“Non era mai successo che venisse vandalizzato un simbolo della nostra fede, un simbolo che riteniamo inviolabile – prosegue – . La stupidità e la cattiveria di qualcuno non può restare impunita. Ho già sollecitato il potenziamento dei controlli a seguito di altri atti vandalici, abbiamo in corso l’acquisto di telecamere”.

“Ma non esistono paesi con telecamere e carabinieri a ogni angolo di strada. Chi ha visto qualcosa lo dica alle Autorità che sono certo sono già al lavoro per trovare e far punire i responsabili. Dal canto nostro faremo in modo che il Crocefisso venga restaurato nel minor tempo possibile”, conclude il primo cittadino.

(Visited 239 times, 277 visits today)