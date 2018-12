Il Villaggio di Natale di Golfo Aranci.

Golfo Aranci, si prepara per la festa più attesa e amata dai bambini. Giovedì 8 dicembre alle ore 15.30 aprirà, il villaggio natalizio The Christmas Park. Le luci si accenderanno sulla conosciutissima e originale casetta di Babbo Natale, sul mercatino natalizio de i “Mestieri e Sapori” e prenderanno il via numerosi spettacoli ed eventi gratuiti che animeranno il paese per tutte le festività del 2018.

“Ogni anno lavoriamo per valorizzare non solo l’Ufficio postale, ormai un richiamo irrinunciabile per tutta la Sardegna, ma tutto quello che può evocare il Natale – commenta il sindaco Giuseppe Fasolino –. Il progetto nato nel 2012 a seguito del gemellaggio tra il Comune di Golfo Aranci e la città norvegese di Drobak, sede dell’Ufficio Postale di Babbo Natale, ha permesso l’apertura della sua unica succursale del Mediterraneo. Ma non potevamo fermarci qui. Negli anni il progetto è stato ampliato ed arricchito, oggi all’interno del “The Christmas Park” infatti oltre all’Ufficio Postale si trova la camera da letto di Babbo Natale, il laboratorio degli Elfi ed il mercatino di Natale, a cui si aggiungono le giostre e il divertimento offerto da Leoland Luna Park”.

“Il cartello di iniziative in programma nel prossimo mese– ha dichiarato Fasolino – prosegue sulla linea che ci siamo dati in questi anni, ossia organizzare eventi eterogenei e di qualità anche nel periodo natalizio, un impegno che coinvolge tutta l’amministrazione, attiva affinché tutti i vari eventi possano catalizzare il massimo risultato”.

