Ennesima Avaria per il traghetto Giraglia, disagi sulla rotta da Santa Teresa per la Corsica

Non è la prima e non sarà l’ultima: ennesima avaria del traghetto Giraglia che manda in tilt i collegamenti tra Santa Teresa e la Corsica. “Sul ponte sventola bandiera bianca” cantava tutta Italia quando il Giraglia ha cominciato a trasportare passeggeri verso l’Isola d’Elba. Era il 1981 quando usciva “La voce del padrone” di Battiato e ora lui se n’è andato ma il Giraglia è ancora in mare, tra mille acciacchi. Dopo 43 anni dal suo arrivo in mare ora è passato ai collegamenti con la Corsica – sotto la bandiera Moby – ma passa da un incidente a un’avaria.

Il traghetto Giraglia fuori uso non è una notizia inattesa, ma una di quelle che si ripetono. A farne maggiormente le spese sono gli autotrasportatori che hanno bisogno di attraversare le Bocche di Bonifacio per lavoro e non per diletto. Come sempre capita quando è fuori uso, il traffico è tutto convogliato a bordo dell’Ichnusa, con tutti i disagi che comporta. Dopo aver viaggiato per anni sul triangolo La Maddalena-Santa Teresa-Bonifacio per la Saremar, ora indossa la casacca dell’Ichnusa Lines e fa la spola tra Santa Teresa e Bonifacio. Da solo, molto spesso.

Raggiungere Bonifacio e la Corsica sta diventando sempre più complicato. Per chi non ha un tir e si accontenta di portare pochi bagagli dall’estate prossima è prevista un’alternativa: il collegamento aereo tra Gallura e Corsica.

