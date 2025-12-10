Prodotti per togliere le zecche ai gatti: cosa funziona davvero

10 Dicembre 2025

di Giulia Rago

Le zecche sono un parassita pericoloso non solo per i cani, ma anche per i gatti – soprattutto quelli che vivono all’aperto. Per rimuoverle in sicurezza ed evitare infezioni, è fondamentale utilizzare prodotti per togliere le zecche ai gatti.

Perché le zecche sono pericolose per il gatto

Oltre a provocare irritazione cutanea, le zecche possono trasmettere:

  • ehrlichiosi;

  • babesiosi;

  • anaplasmosi;

  • infezioni locali.

Migliori prodotti per rimuovere le zecche ai gatti

Vediamo cosa utilizzare, evitando soluzioni improvvisate e rimedi fai-da-te rischiosi.

1. Pinzette e strumenti specifici

Sono strumenti studiati per staccare la zecca senza romperla.
 Vantaggi:

  • estrazione completa;

  • riduzione del rischio di infezione;

  • veloci da usare.

2. Pipette antiparassitarie spot-on

Proteggono il gatto anche dopo la rimozione, evitando nuove infestazioni.
 Agiscono contro:

  • zecche;

  • pulci;

  • larve.

3. Spray anti-zecche

Perfetti per gatti che non tollerano bene pipette o compresse.
 Sono utili anche per trattare cucce, trasportini e coperte.

4. Shampoo antiparassitari

Possono essere usati come supporto, soprattutto nei cuccioli o gatti a pelo lungo.

Come togliere una zecca al gatto (senza rischi)

  1. Usa una pinzetta specifica per zecche.

  2. Afferra il parassita il più vicino possibile alla pelle.

  3. Tira con un movimento lento e continuo.

  4. Disinfetta la zona.

  5. Monitora per 48 ore eventuali arrossamenti.

Prevenzione: il passo più importante

Per evitare che il problema si ripresenti:

  • applica regolarmente antiparassitari;

  • controlla il pelo dopo uscite all’aperto;

  • mantieni la casa pulita;

  • non usare mai prodotti per cani sui gatti (possono essere tossici).

Conclusione

Usare i giusti prodotti per togliere le zecche ai gatti è fondamentale per un intervento sicuro e per prevenire ulteriori parassitosi. Con strumenti adatti e trattamenti regolari, la salute del gatto resta sempre protetta.

