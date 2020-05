Aprile mese nero per l’auto: a Sassari e in Gallura solo 19 immatricolazioni

I dati della motorizzazione civile.

Come era prevedibile aprile è stato un mese nero per il settore delle auto e dei concessionari. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato i dati sulle immatricolazioni della Motorizzazione Civile.

Nella provincia di Sassari e in Gallura ad aprile sono state immatricolate sono 19 auto contro le 762 nello stesso periodo del 2019. Nello specifico sono state vendute sei auto a marchio Fiat, due a testa per Citroën, Lancia, Renault e Opel, una per a testa per Dacia, Kia, Mitsubishi, Peugeot, Tesla. Nel 2019 furono venduti nella provincia di Sassari 149 modelli di Renault, 87 di Fiat, 82 di Volkswagen, 55 di Ford, 53 di Citroën, 48 di Dacia. Nel 2018 furono venduti 360 modelli di Renault, 91 di Fiat, 89 di Volkswagen, 71 di Ford e 46 di Citroën.

Numeri che non si discostano dalla media dei dati nazionali. In Italia infatti, nel mese di aprile 2020 sono state immatricolate 4.279 autovetture, con una variazione di -97,55% rispetto ad aprile 2019, durante il quale ne furono immatricolate 174.924 (nel mese di marzo 2020 sono state invece immatricolate 28.389 autovetture, con una variazione di -85,39% rispetto a marzo 2019, durante il quale ne furono immatricolate 194.302).

