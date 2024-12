Assicurazioni auto online: come funzionano?

Negli ultimi anni è cresciuta costantemente la percentuale di italiani che guardano alle polizze online. In particolare, le assicurazioni auto online sono diventate una soluzione sempre più apprezzata per la loro semplicità, trasparenza e convenienza.



Il processo di acquisto di un’assicurazione auto online si svolge esclusivamente in modo digitale. Il primo passo è richiedere un preventivo, che può essere ottenuto inserendo alcuni dati nei siti delle varie compagnie o più semplicemente in un portale di comparazione, come CercAssicurazioni.it. Nel dettaglio, le informazioni richieste riguardano la marca, il modello e l’anno di immatricolazione dell’automobile, le proprie generalità e i dati contenuti nell’attestato di rischio (classe di merito, numero di sinistri).

Una volta scelto il preventivo più adatto per prezzo e garanzie incluse, si può procedere all’acquisto direttamente sul portale della compagnia: l’iter viene concluso comodamente da casa, anche di sera o durante il fine settimana.

Dopo il pagamento, tramite carta di credito o bonifico, si ricevono tutti i documenti assicurativi via e-mail, compreso il certificato di assicurazione – da stampare e tenere in macchina, in modo da esibirlo alle forze dell’ordine in caso di controllo.

Polizza auto online: nessun problema anche in fase di gestione

L’automobilista può fare tutto online, compresi gli eventuali rinnovi e modifiche. La gestione include anche la denuncia di un eventuale sinistro, che può essere effettuata accedendo all’area riservata della compagnia. Basterà compilare online la richiesta e caricare il modulo CAI insieme ad altri documenti (come le fotografie dell’incidente): inoltre, tramite l’area riservata, si ha la possibilità di controllare lo stato del sinistro e verificare l’avanzamento della pratica.

Con le assicurazioni online si risparmia

Le compagnie che offrono assicurazioni auto online hanno spesso costi operativi ridotti, in quanto non devono gestire e mantenere una rete di filiali fisiche. Ciò consente loro di offrire tariffe più competitive rispetto alle compagnie tradizionali.

A proposito di risparmio

Per rendere una polizza auto online più economica si può intervenire su determinate clausole del contratto. Ad esempio, si può scegliere di inserire una franchigia, la parte di danno che resta a carico dell’assicurato: l’importo è stabilito a priori e consente di ottenere uno sconto sul premio.

Per risparmiare sulla tariffa si può anche optare per il montaggio sull’auto di un dispositivo satellitare, che raccoglie tutte le informazioni sugli spostamenti del veicolo e sullo stile di guida del conducente. Il dispositivo, chiamato black box o scatola nera, è utile per chiarire le dinamiche effettive di un eventuale sinistro. Il maggior controllo della compagnia permette di ridurre il costo dell’RC Auto: secondo i dati 2024 dell’IVASS, il risparmio può arrivare fino al 22% del premio calcolato senza il dispositivo.

L’importanza del metodo di pagamento

Il contraente della polizza può ottenere uno sconto sul premio pagando tramite carta di credito. In più, un’opzione di cui tenere conto è il pagamento annuale.

Il versamento a rate – mensili, trimestrali, quadrimestrali o semestrali – è sicuramente più comodo, in quanto consente di dilazionare il costo, ma si arriva a spendere una cifra che può raggiungere il 4% in più rispetto a quando si corrisponde il premio in un’unica soluzione.