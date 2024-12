Come ingrandire visivamente una camera da letto piccola e sfruttarla al meglio?

Solitamente, abbiamo bisogno solo di un letto, dei comodini e qualche spazio per riporre gli oggetti. Non serve molto altro e, se possibile, possiamo risparmiare qualche metro quadro da utilizzare altrove. Tuttavia, pochi desiderano una camera da letto angusta, che sembri più claustrofobica che rilassante. Vediamo quindi come arredare una camera da letto piccola in modo da farla apparire molto più grande.

1. Scegliete spazi di contenimento chiusi

Un consiglio che potrebbe sembrare ovvio, ma è importante ricordare: più la camera da letto è ordinata, più sembrerà spaziosa. Per questo motivo, è fondamentale disporre di spazio sufficiente per contenere tutto ciò di cui si ha bisogno. Ma quali mobili scegliere? Sebbene gli armadi aperti o con ante in vetro possano essere un’aggiunta interessante, non sono molto adatti alle stanze piccole, in quanto possono risultare troppo caotici e disordinati. Gli armadi chiusi e le cassettiere sono una scelta migliore, poiché nascondono tutti i vestiti e gli altri oggetti, contribuendo a mantenere l’ambiente ordinato e visivamente più ampio.

2. Arredare con mobili “leggeri”

I comodini in legno massiccio o le testate imbottite e decorate non si addicono alle camere da letto piccole, poiché risultano ingombranti e pesanti. Per evitare questo effetto, è consigliabile scegliere mobili più leggeri e ariosi. Anche se avere spazio sufficiente per riporre vestiti e altri oggetti è importante, un letto con contenitore non è sempre la scelta migliore per stanze di piccole dimensioni. Se potete rinunciare a questi spazi di stivaggio, optate per un letto con gambe sottili e comodini sospesi. Questi mobili creano una sensazione di leggerezza e spaziosità, migliorando l’impressione generale della stanza.

https://favi.it/prodotti/p/letto-in-metallo-neptun-8

3. Specchi e superfici lucide

Un trucco ben noto per aggiungere profondità e lusso a una stanza è l’uso degli specchi. Posizionandoli correttamente, si possono ottenere illusioni ottiche sorprendenti. La chiave è il posizionamento: uno specchio deve sempre riflettere l’elemento più luminoso e attraente della stanza. Evitate di posizionare uno specchio in modo che rifletta un angolo buio o disordinato, come una sedia coperta di vestiti, poiché otterreste l’effetto opposto. Inoltre, lo specchio non dovrebbe riflettere direttamente il letto o creare riflessi che distraggono.



Se non vi sentite a vostro agio con uno specchio in camera da letto, potete ottenere un effetto simile, seppur meno intenso, scegliendo mobili lucidi: armadi, strutture del letto, comodini e cassettiere. Optando per mobili bianchi con finitura lucida, esalterete ulteriormente questo effetto, contribuendo a rendere la stanza più luminosa e spaziosa.

4. Puntate sul contrasto

È una regola fondamentale scegliere tonalità chiare per rendere le stanze piccole visivamente più ampie e luminose. Tuttavia, non bisogna temere i colori forti. Una combinazione di tonalità tenui e vivaci creerà un interessante contrasto, aggiungendo profondità alla camera da letto. Una cassettiera colorata, un tappeto vivace o persino biancheria da letto dai colori accesi possono fare la differenza. Ispiratevi a FAVI, dove potete trovare migliaia di mobili e accessori filtrabili in base alle vostre preferenze.



Potete anche giocare con la tinteggiatura. Una combinazione di pavimento scuro e pareti e soffitto chiari farà apparire la stanza più alta e larga. Per ottenere l’effetto di “soffitti più alti”, si possono dipingere strisce verticali sulle pareti. Le strisce orizzontali, invece, allargano o allungano la stanza a seconda del loro posizionamento. Se non volete imbarcarvi subito in lavori di tinteggiatura, anche le carte da parati possono essere una soluzione eccellente: oggi sono disponibili in molte versioni e colori attraenti.

5. La simmetria aumenta la percezione dello spazio

Potreste essere tentati di rompere la monotonia scegliendo una decorazione asimmetrica o sostituendo un comodino con una mensola più piccola per creare più spazio. Tuttavia, la simmetria è molto importante nelle stanze piccole. Meno elementi diversi devono essere messi a fuoco dall’occhio, maggiore sarà la percezione di ampiezza della stanza.

