Le auto in uscita ad aprile 2020.

Sono tante le auto in uscita in questo 2020: dai SUV alle berline, dalle super sportive alle city car. Solo nel mese di aprile sono sette le uscite programmate. Le case tedesche domineranno la scena con quasi la metà delle uscite: Mercedes, BMW e Opel; completano il catalogo l’inglese Aston Martin e l’americana Cadillac, in più la ceca Skoda e la spagnola Seat.

Aston Martin DBX. Un SUV di lusso da 504 cm, il primo della casa inglese, ma le prestazioni sono di una super car: lo “0 – 100” in 4,5 secondi e 290 km/h di velocità massima. Grazie alle sospensioni pneumatiche l’assetto iniziale può essere sollevato di 4,5 cm per l’”off-road” e abbassato di 5 cm in velocità. Gli interni in pelle garantiscono lusso e comfort. La trazione integrale è garantita da un 4.0 V8 biturbo da 550 CV. Differenziale posteriore a controllo elettronico.

BMW Serie 2 Gran Coupé. Rappresenta un’evoluzione della Serie 1. Disponibile con trazione integrale o anteriore. Cambio automatico a 8 marce. Il top di gamma è rappresentato da un motore diesel 2.0 da 440 CV, mentre la versione base sviluppa “solo” 190 CV.

Cadillac XT4. Anche da oltre oceano giunge un nuovo SUV di lusso da 460 cm. Il motore, sviluppato appositamente per il mercato europeo è un 2.0 turbodiesel da 174 CV. La versione base è a trazione anteriore, ma la casa americana mette a disposizione una versione Sport disponibile anche in versione a trazione integrale.

Mercedes-Benz GLA. Un urban SUV da 442 cm. Interni comodi e spaziosi adatti a una famiglia, ma con i muscoli sotto il cofano. Due motorizzazioni disponibili, entrambe benzina: 1.3 litri da 163 CV o 2.0 da 306 CV. Per la motorizzazione più potente le prestazioni sono da vera sportiva: 5,1 secondi da 0 a 100 e 250 km/h di punta.

Opel Insignia. Disponibile in versione berlina o wagon, è adatta a chi guida per molte ore al giorno. Anche nella versione wagon non rinuncia a slanciarsi sul retro. Gli interni sono realizzati con cura materiali di qualità. È disponibile benzina o diesel.

Seat Leon. Una berlina da città con tre motorizzazioni benzina, dalla 1.0 alla 2.0, passando per la 1.5. A metà anno si attende anche la versione metano. La casa spagnola annuncia anche un allestimento station wagon per la nuova Leon. La versione più ambia raggiunge i 464 cm.

Skoda Octavia. Rinnova la tradizione della familiare pratica e spaziosa che l’ha da sempre contraddistinta. In allestimento berlina o station wagon, viene offerta con alimentazione benzina e motori da 1.0, 1.5 e 2.0 e con motori diesel da 1.5 e 2.0. La lunghezza della nuova Octavia si spinge fino a 469 cm.

