Tenta di rapinare una farmacia ma il titolare reagisce e lo mette in fuga

La polizia ha identificato e denunciato il 39enne.

Continuano i servizi di prevenzione e contrasto alla criminalità diffusa da parte della Polizia di Stato di Cagliari, anche in questo periodo di emergenza sanitaria.

Ieri sera, durante l’orario di chiusura, un uomo è entrato all’interno di una farmacia in Viale Bonaria e, armato di coltello a serramanico, ha intimato al proprietario di consegnargli l’incasso. Il rapinatore non ha però tenuto conto dell’immediata reazione del titolare che, impugnando uno sgabello, è riuscito a metterlo in fuga e ha subito chiamato il 113.

I poliziotti hanno raccolto le informazioni e si sono messi immediatamente alla ricerca del soggetto. Lo hanno rintracciato poco distante, anche grazie alla segnalazione della vittima della tentata rapina, in Via Sonnino, nei parcheggi di un supermercato, che tentava di nascondersi dietro un’aiuola. L’uomo, alla vista degli agenti, prima ha cercato di scappare verso via XX Settembre, poi, vistosi braccato, ha minacciato di autolesionarsi con il coltello che ancora teneva in mano. I poliziotti, seppur con non poca fatica, sono subito riusciti a bloccarlo e a disarmarlo.

Il soggetto, 39enne, già noto agli agenti, è stato deferito all’autorità giudiziaria per i reati tentata rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

