Aspirapolvere per casa: come funziona, modelli e tipologie

Aspirapolvere per casa



L’aspirapolvere è uno degli elettrodomestici più importanti nelle nostre case, costituendo un valido aiuto per tenere la casa pulita e in ordine.

Si tratta quindi un utile dispositivo, che ci permette di risparmiare fatica e soprattutto tempo, che è possibile impiegare in attività più piacevoli, consentendo al contempo una pulizia più profonda di quella che si ottiene usando una comune scopa.

Il meccanismo di funzionamento è molto semplice: aspirandolo, rimuove via lo sporco e lo conserva per lo smaltimento.

Come funziona?

Per capire di preciso come funziona un’aspirapolvere, può essere utile ricorrere a un’analogia. Quando state bevendo la vostra bevanda preferita, l’atto di succhiare crea una depressione all’interno della cannuccia: una pressione che è inferiore a quella dell’atmosfera circostante. Proprio come accade nei film sullo spazio, quando una breccia nell’astronave risucchia i passeggeri nello spazio, questa pressione negativa causa un flusso d’aria all’interno, aspirando in questo modo la polvere e le altre particelle.

L’apparecchio non si limita però ad aspirare l’aria, per poi farla fuoriuscire dall’altra parte. Se cosi fosse, allora ogni volta che si usa l’aspirapolvere la nostra salute sarebbe messa a repentaglio. Ci sono, infatti, delle particelle molto fini, quasi invisibili a occhio nudo. Queste particelle, se inalate, possono causare seri danni ai polmoni.

Per evitare che ciò accada, e perché non tutte restano intrappolate nel sacchetto o nel contenitore, l’aspirapolvere fa passare l’aria attraverso un filtro molto fine, per rimuovere la polvere e purificare.

La potenza di un’aspirapolvere è però determinata non solo dalla potenza del motore, ma anche dalla grandezza della bocchetta, la parte che aspira via lo sporco.

Più piccola è la dimensione della presa, maggiore è la potenza di aspirazione generata. Per comprimere la stessa quantità di aria, in un passaggio più stretto, questa deve necessariamente muoversi più velocemente.

Questo è il motivo per cui aspirapolvere con porte d’ingresso molto strette e piccole sembrano avere una potenza di aspirazione molto più elevata di quelle più grandi.

Quindi, per concludere, nonostante esistano molti modelli di aspirapolvere, tutti funzionano in base allo stesso meccanismo: creare depressione (pressione inferiore all’atmosfera circostante) utilizzando un ventilatore, intrappolare lo sporco aspirato, pulire e purificare l’aria attraverso il filtro.

Quali sono i modelli?

Scegliere l’aspirapolvere che più si adatta alle proprie esigenze non è sempre facile. Sono diversi i fattori da tenere in considerazione nella scelta del prodotto che meglio si adatta alle vostre esigenze, e sul mercato troviamo del resto una grande variabilità di modelli, che differiscono per colore, dimensione, funzionalità e prezzo.

Ci sono tre modelli principali di aspirapolvere, sebbene poi alcuni articoli combinino le caratteristiche di vari tipi. Non c’è n’è uno oggettivamente superiore all’altro, la scelta dipende quindi dalle vostre esigenze e aspettative.

I principali modelli di aspirapolvere



Palmare

Gli aspirapolvere portatili sono l’ideale per raggiungere le aree e gli angoli più difficili, come ad esempio gli interni dell’auto.

Questo tipo di aspirapolvere può infatti essere tenuto con una sola mano, e la sua versatilità la rende l’ideale per rimuovere lo sporco da luoghi e spazi ristretti, ma allo stesso tempo inadatte per la normale pulizia dei pavimenti.

Verticale

Si tratta probabilmente del tipo più diffuso e pubblicizzato. Quando pensi a un’aspirapolvere, nella maggior parte dei casi pensi a questo tipo di modello.

Sono l’ideale per la pulizia dei pavimenti e le normali pulizie quotidiane, adatte per ogni tipo di superficie.

Robot aspirapolvere

Hanno guadagnato estrema popolarità negli ultimi anni. Flessibili, moderni, dinamici, permettono di ottenere risultati analoghi a quelli degli aspirapolvere tradizionali senza sforzo da parte tua, essendo capaci di vagare liberamente per la casa.

Sono, inoltre, grazie al loro design dinamico e le ridotte dimensioni, capaci di raggiungere luoghi spesso irraggiungibili dagli aspirapolvere tradizionali.

Quindi, nella scelta di un’aspirapolvere vanno considerati diversi fattori, come modello, dimensioni e prezzo.

