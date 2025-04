Fibromialgia, come ottenere i contributi regionali ad Arzachena

Al Comune di Arzachena si può chiedere l’indennità per la fibromialgia

di Pietro Lobrano

Anche presso il Comune di Arzachena i soggetti interessati possono chiedere i contributi della Regione per la fibromialgia. Chi è in possesso dei requisiti previsti dalla Delibera della Giunta Regionale N. 9/22 12/02/2025 può presentare domanda per la concessione del sostegno economico denominato “Indennità regionale fibromialgia – Annualità 2025”.

Tale indennità (Irf) viene erogata una tantum agli aventi diritto nella forma di un contributo per il rimborso delle spese sostenute per interventi di carattere sanitario, qualora non coperti da Servizio sanitario regionale, socio-sanitario e di cura alla persona, soggette a rendicontazione, fino a un massimo di 800 euro nei limiti della disponibilità del bilancio regionale.

LEGGI ANCHE: Olbia si tinge di viola per la giornata mondiale della fibromialgia

La domanda di ammissione al contributo deve essere spedita tramite posta elettronica certificata all’ufficio Protocollo all’indirizzo: protocollo@pec.comarzachena.it, avendo cura di specificare nell’oggetto “Indennità regionale fibromialgia” o consegnata personalmente allo stesso ufficio, previo controllo della documentazione allegata presso gli uffici dei servizi sociali siti in Via Crispi n° 5, entro e non oltre il giorno 30.04.2025, pena l’esclusione. La modulistica con il relativo avviso può essere reperita sul sito internet del Comune di Arzachena all’indirizzo: https://www.comune.arzachena.ss.it/ nella home-page, oppure presso l’ufficio servizi sociali sopra menzionato.

