I clienti non mancano: folla da Tecnomat per la nuova apertura a Olbia

Se il buongiorno si vede dal mattino la Tecnomat può dirsi soddisfatta della nuova apertura a Olbia: primo giorno col pienone di clienti. L’ex Bricoman ha dovuto superare una battaglia legale per riuscire a sbarcare in Gallura. L’opposizione dei rivali italiani Bricofer-Ottimax è stata tosta, ma i giudici hanno sbloccato il progetto e oggi è arrivata l’inaugurazione.

Nuova vita per l’ex Centro commerciale Gallura che da oggi accoglie i clienti con l’arancione della multinazionale francese del bricolage. Per conquistare il nuovo mercato Tecnomat parte con prezzi concorrenziali, i clienti si sono detti soddisfatti soprattutto per quanto riguarda il settore del riscaldamento e dei combustibili.

