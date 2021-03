Il nome di Santa Teresa.

Forse non tutti sanno l’origine del nome di Santa Teresa Gallura. La cittadina della Gallura fu fondata dal re Vittorio Emanuele I di Savoia nel 1808, dedicandola alla moglie Maria Teresa.

Forse non tutti sanno nemmeno che anticamente si chiamava Longosardo o Longone, da cui oggi deriva il toponimo gallurese “Lungoni”. Il borgo di Longone risale infatti al periodo delle Repubbliche Marinare, costruito dai Pisani. Era conosciuta dall’antichità e utilizzata come porto merci e cava estrattiva di granito, come abbiamo scritto in un altro articolo della rubrica “Curiosità Gallura“.

(Visited 325 times, 420 visits today)