Il granito rosa della Gallura.

Il granito rosa della Gallura è tra le pietre più importanti del mondo ed è conosciuto come Rosa Beta. È la seconda pietra più pregiata dopo il marmo di Carrara. Attualmente sono solo ventidue le pietre che nel mondo hanno avuto questo riconoscimento.

Il riconoscimento del prezioso e unico granito gallurese, conferito dalla sottocommissione della Global Heritage Stones dell’Iugs (l’Unione internazionale delle scienze geologiche). Dietro la scelta della commissione ci sono gli studi del docente Nicola Careddu, del dipartimento ingegneria civile, ambientale e architettura dell’università di Cagliari, con la collaborazione di Silvana Grillo, docente del dipartimento scienze chimiche e geologiche.

Gli studi di Careddu hanno fatto rivelato che il granito rosa è stato utilizzato sin dalla protostoria (tombe dei giganti e nuraghi), in epoca romana e oggi per il rivestimento e la pavimentazione di importanti edifici in tutto il mondo.

(Visited 154 times, 154 visits today)