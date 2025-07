Favignana: guida alle spiagge e grotte più affascinanti dell’isola

Favignana, la maggiore delle isole Egadi, è una destinazione che affascina per la varietà del suo paesaggio costiero: baie rocciose, sabbia dorata, grotte misteriose e tramonti spettacolari. Un territorio che offre esperienze adatte a ogni tipo di viaggiatore, dagli amanti dello snorkeling alle famiglie in cerca di relax. In questa guida esploriamo dieci tra le località balneari più iconiche e suggestive dell’isola.

Cala Rossa

Cala Rossa è una delle icone più riconoscibili di Favignana, una baia circondata da scogliere di tufo che si tuffano in acque trasparenti color smeraldo. Il suo nome richiama la Battaglia delle Egadi combattuta nel 241 a.C., tra Romani e Cartaginesi. La leggenda vuole che il sangue dei caduti abbia tinto di rosso le acque della cala. È perfetta per chi cerca paesaggi spettacolari e immersioni nella storia. Raggiungibile a piedi tramite un sentiero in dislivello o via mare, è ideale per escursionisti, fotografi e appassionati di snorkeling.

Cala Azzurra

Questa cala è ideale per chi cerca relax in un contesto protetto e tranquillo. Nota per la sabbia bianca e soffice e per il mare cristallino dai riflessi rosa, le sue due spiagge sabbiose offrono acque limpide e fondali bassi. Facilmente accessibile in auto o bici, è molto frequentata nei mesi estivi, quindi meglio arrivare presto.

Bue Marino

Le cave di tufo creano un paesaggio affascinante e quasi surreale. Uno dei tratti più scenografici dell’isola, il Bue Marino si distingue per le maestose cave a picco sul mare. Il mare profondo e le correnti forti la rendono adatta a nuotatori esperti. Un luogo ideale per snorkeling e immersioni lontano dalla folla. Priva di servizi, regala un’esperienza visiva tra le più memorabili.

Grotta degli Innamorati

Un’esperienza unica da vivere a nuoto attraverso cunicoli dorati. Accessibile solo via mare, la grotta è adatta a nuotatori esperti. Perfetta per chi cerca emozioni fuori dai percorsi turistici classici. Da affrontare con torcia e spirito d’avventura.



Questa e molte di queste calette sono incluse nei percorsi proposti da operatori locali, come Marevento Favignana, che organizza tour delle Isole Egadi con soste a Cala Rossa, Cala Azzurra, Bue Marino e anche l’isola di Levanzo.

Lido Burrone

È la spiaggia più grande e attrezzata dell’isola, situata sulla costa sud-orientale. Offre sabbia bianca, fondale basso, stabilimenti balneari, bar e ristoranti. Un luogo perfetto per chi vuole comfort e servizi a portata di mano. Molto amata dalle famiglie per i fondali bassi e sabbiosi, è frequentatissima in alta stagione.

Spiaggia Praia

Questa spiaggia è la scelta ideale per chi soggiorna in paese. Situata a pochi passi dal porto e dal centro abitato, si raggiunge in pochi minuti a piedi ed è perfetta per soste veloci. La sabbia chiara e il mare calmo, protetto dal Colle di Santa Caterina, completano il quadro. Dotata di servizi essenziali, è adatta anche per bagni all’ultimo minuto.

Cala Rotonda e l’Arco di Ulisse

Qui si trova il celebre Arco di Ulisse, scolpito dal vento e dal mare, una formazione naturale che richiama i racconti omerici. La spiaggia è divisa in due insenature con sabbia mista e ciottoli, è un luogo perfetto per ammirare il tramonto e fare snorkeling. La spiaggia è spartana ma regala scorci tra i più belli dell’isola.

Cala del Pozzo

Una delle poche calette sempre riparate anche nelle giornate ventose, si trova nella zona nord-occidentale dell’isola. Sabbia bianca, scogli piatti e acqua trasparente. Offre una nuotata rilassante in mezzo alla natura e alla tranquillità. I fondali ospitano fauna marina e acqua sempre limpida, perfetta per chi cerca silenzio e autenticità.

Scalo Cavallo

La scogliera piatta si affaccia su una caletta ideale per tuffi e snorkeling. Un terrazzamento naturale sopra una scogliera, nei pressi di un’antica cava di tufo. Un luogo spartano, privo di servizi ma ricco di fascino naturale. La cava di tufo adiacente rende il paesaggio ancora più suggestivo.

Punta Sottile

Forse il miglior punto dell’isola per godersi il tramonto sul mare, all’estremità ovest dell’isola. Il faro e la vista su Marettimo creano un’atmosfera romantica e silenziosa. Le calette di ciottoli e la quiete assoluta rendono questo luogo ideale per coppie e fotografi. È consigliabile arrivare prima del tramonto per godere appieno dello spettacolo.

