Lutto cittadino a Tempio e bandiere a mezz’asta per Gaia Costa

Domani i funerali di Gaia Costa.

Tempio si stringe attorno alla famiglia Costa e all’intera comunità, profondamente colpite dalla prematura scomparsa della giovane Gaia. Sarà il 15 luglio la giornata di lutto cittadino proclamata dal sindaco Gianni Addis, in occasione delle esequie, che si terranno dalle ore 16.30 alle ore 19.30.

Le bandiere del Municipio saranno esposte a mezz’asta per l’intera giornata in segno di rispetto e cordoglio. La città si ferma per ricordare Gaia, simbolo di luce, forza e gentilezza, e per testimoniare la propria vicinanza alla sua famiglia in questo momento di immenso dolore.

