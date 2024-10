Verso un futuro energetico sostenibile: le tipologie di offerte

Un futuro energetico sostenibile è possibile, ma richiede consapevolezza e scelte intelligenti da parte di tutti, dalle istituzioni ai consumatori.



La transizione verso fonti rinnovabili, come il solare, l’eolico e l’idroelettrico, è fondamentale per ridurre l’impatto ambientale e contrastare i cambiamenti climatici. Tuttavia, per rendere questa transizione accessibile, è essenziale conoscere le tipologie di offerte per la fornitura di energia elettrica e gas.

Offerte a prezzo fisso

Come anticipato, per poter passare all’energia green in modo consapevole è bene informarsi sulle varie proposte del mercato, come ad esempio le offerte a2a, e le loro caratteristiche.



Le offerte a prezzo fisso, ad esempio, garantiscono ai consumatori un costo bloccato per un periodo definito dal contratto, solitamente di 24 mesi. Questo significa che, durante tale periodo, il prezzo dell’energia o del gas non subirà variazioni, indipendentemente dalle fluttuazioni del mercato. In un contesto in cui i prezzi delle materie prime possono essere influenzati da fattori geopolitici, economici o stagionali, questa tipologia di offerta rappresenta una forma di tutela per il cliente.



Questo tipo di offerta può essere anche sostenibile, se basata su energia proveniente da fonti rinnovabili. Oggi molti fornitori propongono tariffe a prezzo fisso che offrono, oltre alla stabilità dei costi, l’uso di energia prodotta da fonti green e rinnovabili. In questo modo, i consumatori possono contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2 e all’abbattimento dell’impatto ambientale, senza dover rinunciare alla sicurezza economica.

Offerte assistenza inclusa

Le offerte che includono servizi di assistenza, come la manutenzione della caldaia, offrono un duplice vantaggio: risparmio sui costi di manutenzione e promozione della sostenibilità.



Questi pacchetti, infatti, permettono ai clienti di accedere a interventi regolari e professionali per la manutenzione degli impianti domestici senza dover affrontare spese impreviste ed elevate.



La manutenzione regolare della caldaia e degli altri sistemi di riscaldamento è fondamentale per garantirne l’efficienza energetica, poiché consente di consumare meno energia, riducendo gli sprechi e abbassando i costi in bolletta. Inoltre, impianti più efficienti producono minori emissioni di CO2, contribuendo così alla sostenibilità ambientale. In questo senso, l’assistenza inclusa non solo rappresenta un vantaggio economico, ma anche un passo concreto verso la riduzione dell’impatto ecologico.

Perché puntare sull’energia green

Sono svariati i motivi per puntare su un fornitore di energia elettrica green oppure su un’offerta di energia proveniente da fonti rinnovabili. Innanzitutto, si producono meno emissioni, ed è sicuramente questo il vantaggio più importante.



Passando all’energia rinnovabile, infatti, è possibile evitare l’emissione di ben 5 kg di Co2 nell’atmosfera per ogni kWh consumato. Altro importante vantaggio sono i prezzi.



In molti immaginano che scegliere le fonti rinnovabili faccia schizzare alle stelle le bollette. In realtà, non è esattamente così. Sul mercato, infatti, è possibile imbattersi anche in interessanti offerte green a prezzi convenienti. In questo caso è possibile non solo risparmiare in bolletta ma anche aiutare l’ambiente.



L’energia verde, inoltre, è “tracciabile”. Cosa significa questo? Alcuni fornitori offrono una tracciabilità totale delle loro fonti di energia direttamente in bolletta. In pratica, il consumatore saprà sempre da quale impianto proviene l’energia che viene utilizzata all’interno dell’abitazione.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui