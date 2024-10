Pinguini tattici nucleari a Olbia per Capodanno, ora è ufficiale

Per Capodanno a Olbia ci saranno i Pinguini tattici nucleari

Gli indizi e le conferme indirette c’erano tutti, ora è ufficiale: i Pinguini tattici nucleari saranno a Olbia per Capodanno. la premiata ditta Nizzi-balata batte tutti sul tempo e rivela l’artista del Concertone prima di Alghero, Cagliari e Sassari. L’esibizione dei sei bravi ragazzi del Bergamasco è prevista per le 22.30 dell’ultimo dell’anno al Molo Brin.

“Sulla scorta degli ottimi risultati degli anni passati, continuiamo a festeggiare la notte di San Silvestro con artisti di prim’ordine. Protagonisti assoluti del capodanno olbiese saranno i Pinguini Tattici Nucleari – annuncia il sindaco, Settimo Nizzi – .La nostra amministrazione continua a perseguire l’obiettivo di rendere la città sempre più attrattiva sia nei mesi estivi che nei periodi di bassa stagione, contribuendo così a far crescere ancora l’immagine turistica di Olbia, destinazione ormai consolidata e non più località di passaggio”.

“Gli eventi portano grandi benefici al tessuto economico e sociale della nostra città, come conferma il grande entusiasmo nell’accogliere questi grandi eventi da parte degli operatori del settore – aggiunge l’assessore al Turismo, Marco Balata – .Dopo le manifestazioni sportive che, anche quest’anno, si sono susseguite durante tutto l’anno e dopo il record di presenze registrato lo scorso agosto durante il Red Valley Festival, chiudiamo il 2024 in bellezza con i Pinguini Tattici Nucleari, garantendo uno spettacolo accessibile e aperto a tutti. Subito dopo il concerto, il brindisi per l’arrivo del nuovo anno e l’immancabile e atteso appuntamento dei fuochi d’artificio“.

