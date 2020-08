Il nuovo allenatore dell’Olbia Calcio Canzi.

È solo una formalità ormai, l’annuncio ufficiale – che dovrebbe arrivare in giornata – dell’approdo di Max Canzi all’Olbia Calcio. Il tecnico, che ha supportato Walter Zenga alla guida del Cagliari in qualità di vice allenatore nella seconda parte della stagione appena terminata, avrebbe firmato con l’Olbia un contratto annuale, rinnovabile automaticamente col raggiungimento di determinati obiettivi durante la stagione.

Canzi è alla prima esperienza da primo allenatore in una prima squadra. Precedentemente, a parte la guida tecnica della Primavera del Cagliari, ha avuto esperienze come vice allenatore a supporto del suo maestro Mario Beretta, ex responsabile delle giovanili del Cagliari, fin dalla stagione 2009/2010 nel Torino, prima di seguirlo a Salonicco, Brescia, Cesena, Siena, Latina, prima dei 5 anni nelle giovanili del Cagliari.

Con l’arrivo di Canzi i tifosi dell’Olbia sperano nell’arrivo anche di qualche gioiellino della Primavera del Cagliari, questa stagione sempre in posizioni di alta classifica.

(Visited 53 times, 53 visits today)