Le prospettive della digitalizzazione nel mercato delle costruzioni In Italia

Il processo di digitalizzazione nel settore delle costruzioni in Italia sta guadagnando slancio, con circa il 52% di imprese edili che adottano soluzioni digitali per migliorare l’efficienza e la competitività sul mercato. Secondo i risultati della ricerca condotta da Nielsen per TeamSystem, l’implementazione di strumenti digitali ha già dimostrato di portare benefici tangibili, come una maggiore efficienza operativa e una riduzione dei costi di gestione.



Nonostante i progressi, esiste ancora una necessità urgente di superare il conservatorismo e le ragioni infrastrutturali per una digitalizzazione completa. Molti operatori nel settore edile sono abituati a metodologie tradizionali e potrebbero mostrare resistenza al cambiamento. L’investimento in formazione continua è essenziale per aiutare le imprese a superare queste sfide e adottare pienamente le tecnologie digitali disponibili.



L’approccio integrato alla digitalizzazione include non solo l’adozione di software gestionali avanzati ma anche l’esplorazione di tecnologie emergenti come l’Intelligenza Artificiale (AI) per ottimizzare i processi decisionali e migliorare la qualità dei progetti. Anche se con una scarsa scarsa comprensione relativa al suo utilizzo nel quotidiano: la maggior parte degli intervistati che ha fornito una risposta (18%) la menziona solamente per la comparazione automatica di informazioni per facilitare il processo di scelta.



TeamSystem continua a giocare un ruolo chiave nell’accelerare la digitalizzazione nel settore edile italiano, offrendo soluzioni innovative e supporto tecnologico nella gestione di software gestionali che aiutano le imprese a navigare con successo nel cambiamento digitale. La loro leadership nel mercato dei software è la testimonianza dell’importanza di soluzioni su misura che rispondono alle esigenze specifiche delle imprese edili, promuovendo una maggiore efficienza operativa e una migliore gestione strategica.



Guardando al futuro, le prospettive per la digitalizzazione nel settore delle costruzioni sono promettenti, con il continuo sostegno di incentivi governativi e l’evoluzione delle tecnologie digitali. L’adozione diffusa di queste tecnologie continuerà a migliorare la competitività delle imprese italiane nel mercato Construction.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui