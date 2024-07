Paolo Masala vince il ”Premio Isola In…cantata 2024” a Telti

Paolo Masala ritirerà il premio a Telti il 1° settembre.

Il prossimo 1 settembre a Telti andrà in scena la terza edizione del ”Premio Isola In…cantata”, organizzato dal comune di Telti. Dopo avere riconosciuto i meriti, non solo artistici di Piero Marras e dei Bertas, premiati lo scorso anno, il comune di Telti ha deciso di attribuire il Premio Isola In…cantata 2024 a Paolo Masala.

“ Si tratta di un premio riservato alle personalità artistiche che hanno saputo tenere alto il nome dell’isola nel mondo, Paolo Masala, per tutti Paoluccio, con il suo carisma, la tenacia e la professionalità che da sempre contraddistinguono il suo operato, prima con Vittorio Inzaina, poi con i Collage, ha saputo offrire una fotografia spesso inedita dei talenti made in Sardegna, portando il nome dell’isola alla ribalta nazionale e internazionale”, ha detto l’assessore Matteo Sanna, responsabile degli assessorati al Turismo, spettacolo e commercio del comune di Telti, motivando la scelta dell’amministrazione comunale.

Paolo Masala.

Paolo Masala, organizzatore di eventi fin dagli anni ’60, musicista di talento, carattere forte e determinato, sincero nei giudizi, schietto nelle amicizie. Talent scout, ha sempre guardato oltre, con gli occhi di chi sa riconoscere un potenziale vincente. Il sax è il suo strumento, è un musicista. Legge gli spartiti all’impronta, come pochi sanno fare.

È capace di arrangiamenti originali, inediti e di grande presa sul pubblico. La sua vita ha camminato su due binari paralleli: su uno l’imprenditore capace di trattare con i personaggi del jet set, con chiarezza e rigore; dall’altro l’artista che ha saputo riconoscere il talento di Vittorio Inzaina, partendo proprio da quella voce così pulita e nuova per gli anni 60 e che ha saputo dare valore a cinque giovanissimi ragazzi olbiesi, i Collage, ancora oggi sulla cresta dell’onda. I grandi organizzatori d’Italia , da Ravera in poi, cercavano Paoluccio per organizzare spettacoli unici e originali: da Miss Sardegna a Castrocaro, fino al Cantabimbo.

Lettore appassionato, curioso, non disdegna le nuove avventure, con successo ha sperimentato anche la radio. Paoluccio ha la capacità di guardare sempre avanti, non ripensa al passato, è un uomo di oggi, questo è il suo tempo. Conoscerlo significa non poterne più fare a meno, le sue parole sono uno stimolo costante. I suoi giudizi ,a volte durissimi, non creano illusioni, non alimentano inutilmente l’ego, riportano sempre alla realtà, sono una scuola di vita.

