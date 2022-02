Il Mater ART, il centro di eccellenza per la radioterapia avanzata

Le tecnologie e le terapie del Mater ART di Olbia.

Il centro di Radioterapia avanzata del Mater Olbia Hospital è conosciuto anche come Mater ART (Advanced Radiation Therapy) nasce alla fine del 2020 da una collaborazione tra Fondazione Policlinico Gemelli e Qatar Foundation. Il suo scopo è quello di supportare la rete sanitaria regionale nel settore dell’oncologia radioterapica attraverso apparecchiature di ultima generazione.

Proprio grazie alla tecnologia il Mater Art è in grado di somministrate terapie personalizzate. In particolare la radioterapia adattativa, che permette di intercettare i cambiamenti giornalieri della forma del bersaglio tumorale e di adattare le radiazioni in modo tale da colpire con la massima precisione i tessuti malati.

Un centro che fornisce un servizio di eccellenza per i pazienti oncologici che necessitano di prestazioni radioterapiche. I pazienti potranno usufruire gratuitamente, grazie alla convenzione con Servizio sanitario regionale, delle migliori tecnologie ad oggi disponibili.