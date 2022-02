Serie C, l’Olbia perde in casa con l’Entella

Doppia rimonta con beffa finale.

Contro l’Entella l’Olbia perde col risultato di 2 a 3, dopo aver per due volte recuperato lo svantaggio.

La partenza dei bianchi è stata aggressiva, gli olbiesi vanno in un paio di circostanze vicini al vantaggio, ma a sbloccare la gara, un po’ a sorpresa, sono gli ospiti. Al 26′ Schenetti raccoglie dal limite e pesca il jolly mandando la palla sotto al sette. La reazione della squadra di Canzi è immediata e, di forza, l’Olbia pareggia al 33′ con una zampata di Udoh.

Nella ripresa il copione rimane invariato. Le due squadre si affrontano a viso aperto, l’Olbia palleggia e cerca di irretire l’avversario con una fitta trama di passaggi, di contro l’Entella risponde con la muscolarità del suo undici che si esibisce in veloci e pericolose ripartenze, spesso e volentieri disinnescate da capitan Pisano con ottimi recuperi. L’equilibrio però si spezza al 55′ da palla inattiva. Il corner dalla sinistra è battuto forte, Merkaj anticipa tutti e riesce a deviare con un colpo di testa vincente verso il secondo palo. Canzi inserisce Biancu per Chierico e poco più tardi Pinna e Ladinetti per Brignani e Giandonato provando a ridisegnare la squadra con forze fresche. L’Olbia spinge su entrambe le fasce arrivando spesso in area avversaria, ma a ripristinare la parità ci pensa al 73′ Ragatzu con un tocco di esterno che da cross per Udoh si trasforma in tiro beffardo e imparabile per Borra: 2-2. Nei successivi 15′ di gioco l’Olbia esprime probabilmente il miglior calcio della gara e all’84’, dopo un bello scambio con Biancu, Ragatzu calcia di prima dal centro sinistra trovando prima una leggera deviazione avversaria e poi il palo alla sinistra di Borra battuto.

L’urlo rimane strozzato in gola e ad esso si aggiunge il boccone amaro da mandar giù dopo la rete, ancora una volta di Merkaj, che al 90′ regala all’Entella l’intera posta in palio.

TABELLINO

Olbia-Entella 2-3 | 25ª giornata

OLBIA: Ciocci, Brignani, (67’ Pinna S.) Pisano, Emerson, Travaglini, Pinna, Giandonato (67’ Ladinetti), Chierico (60’ Biancu), Lella (82’ Occhioni), Ragatzu Udoh (82’ Saira). A disp.: Barone, Van der Want, Sanna, Perseu, Belloni, Mancini, Manca. All.: Max Canzi.

ENTELLA: Borra, Cleur, Coppolaro, Silvestre, Pavic, Dessena, Rada (53’ Lipani), Karić (81’ Morosini), Schenetti (70’ Palmieri), Merkaj, Magrassi (81’ Lescano). A disp.: Siaulys, Barlocco, Pellizzer, Chiosa, Sadiki, Paolucci, Meazzi. All.: Gennaro Volpe.

ARBITRO: Mario Saia (Palermo). Assistenti: Roberto Terenzio (Cosenza) e Marco Carrelli (Campobasso). Quarto ufficiale: Silvia Gasperotti di Rovereto.

MARCATORI: 26’ Schenetti (E), 33’ Udoh, 55’ e 91′ Merkaj (E), 73’ Ragatzu

AMMONITI: 38’ Rada (E), 41’ Emerson

NOTE: Recupero: 0 pt, 3’ st. Spettatori: 530. Incasso: € 3601,80