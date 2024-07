Quali piante e fiori artificiali scegliere per un evento speciale

In ogni evento speciale, che si tratti di un matrimonio, di una Laurea o di un compleanno, i fiori sono quasi sempre i protagonisti dell’allestimento. Essi infatti comunicano stati d’animo ed emozioni, creano colore, arricchiscono l’atmosfera e permettono di dare vita a scenografie meravigliose. Hanno inoltre un profondo significato simbolico, che varia a seconda della tipologia e spesso anche della colorazione.



Tulipani e rose chiare sono ideali per la nascita di un bambino, una corona d’alloro abbinata ad un mazzo di fiori di colore rosso per la Laurea, le classiche calle bianche per i matrimoni, mentre margherite e girasoli, che esprimono allegria, sono perfetti per il compleanno. Ovviamente, c’è poi il gusto personale che può sempre fare la differenza.



Se in passato i fiori freschi erano la scelta per eccellenza nella decorazione di spazi e location, in tempi più recenti hanno lasciato il posto a un altro tipo di prodotto: stiamo parlando dei fiori e delle piante artificiali, disponibili sul mercato in una vastissima gamma di proposte e commercializzati da aziende specializzate, come ad esempio l’ingrosso di Fiori e piante artificiali di Bianchi Dino, che propongono fiori, composizioni floreali, cespugli, ghirlande, bouquet, addobbi e fiori bomboniera caratterizzati da resistenza, durata e bellezza.

Perché scegliere di usare piante e fiori artificiali per un evento speciale

Perché nel tempo piante e fiori artificiali hanno avuto la meglio su quelli freschi? Prima di tutto, per la loro durata, nettamente più lunga e sicura: oltre a non appassire e a mantenere intatta la propria bellezza, questi prodotti hanno il vantaggio di poter essere utilizzati in diversi eventi, tagliando il costo delle spese da sostenere. Inoltre, richiedono una manutenzione decisamente minima se non nulla, in quanto non hanno bisogno di essere annaffiati, potati o conservati a determinate temperature.



Sono poi disponibili in una vasta gamma di colori, forme e dimensioni, non provocano allergie di nessun tipo e possono essere utilizzati per dare vita a composizioni e decorazioni di ogni tipo. Infine, hanno spesso un costo inferiore rispetto ai fiori freschi, soprattutto nel caso in cui l’allestimento preveda location molto ampie.

Fiori secchi per un evento speciale

Chi deve organizzare un evento speciale e non è amante dei fiori e delle piante, ma non vuole rinunciare al fascino che solo le decorazioni floreali sanno regalare agli invitati, può puntare su un tipo di allestimento alternativo fatto con i fiori secchi, con cui è possibile realizzare bouquet, centrotavola e creazioni uniche e sorprendenti.



Si tratta di fiori che, dopo essere stati sottoposti a un processo di disidratazione, possono durare per tutta la vita senza perdere la loro incredibile bellezza. Anche in questo caso, optare per l’acquisto di fiori secchi online per un evento speciale consente di scegliere tra un ampio assortimento, di trovare il proprio prodotto preferito anche fuori stagione e di richiedere soluzioni su misura per la realizzazione di allestimenti e composizioni personali ad altissimo impatto estetico per ogni occasione e in ogni momento dell’anno.

