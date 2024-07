Paura nella notte a Olbia, va a fuoco uno scantinato

L’incendio di uno scantinato a Olbia.

Questa mattina, intorno alle 5, i vigili del fuoco di Olbia sono stati chiamati per un incendio scoppiato in uno scantinato situato in via La Spezia. Grazie alla rapidità e all’efficienza del loro intervento, le squadre di soccorso sono riuscite a circoscrivere le fiamme, evitando così che l’incendio si propagasse ad altri locali adiacenti.

Le operazioni di spegnimento sono state complesse a causa della natura dell’ambiente sotterraneo, ma la prontezza e la professionalità dei vigili del fuoco hanno consentito di mettere la situazione sotto controllo in breve tempo. Non si registrano feriti e i danni sono stati limitati.

Le cause dell’incendio sono attualmente oggetto di indagini da parte delle autorità competenti, che stanno eseguendo gli accertamenti necessari per determinare l’origine del rogo. L’intera area è stata messa in sicurezza per permettere lo svolgimento delle operazioni investigative.

