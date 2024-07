Con un chilo di conchiglie della spiaggia di Badesi, fermati al porto di Olbia

Due turisti fermati al porto di Olbia con numerose conchiglie.

A Olbia, questo pomeriggio odierno due turisti hanno tentato di imbarcare delle conchiglie. Nel corso delle ispezioni ai passeggeri in imbarco dal porto Isola Bianca, gli agenti della Security dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna hanno fermato una coppia di turisti della provincia di Vercelli, in partenza per Genova, con al seguito 1 chilo e 300 grammi di conchiglie prelevate dalle spiagge di Badesi.

Il tutto era confezionato in un sacco di plastica posizionato all’interno del bagagliaio dell’auto. Quanto sequestrato è stato consegnato alla sezione operativa territoriale di Olbia dell’Agenzia delle Dogane per le attività d’ufficio.

