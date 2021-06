Insonnia e ansia, il rimedio naturale per contrastarli

Come combattere l’insonnia e l’ansia.

Insonnia e ansia affliggono molte persone, chi in modo separato e chi, invece, anche contemporaneamente. Essere sempre in agitazione e trascorrere notti intere senza chiudere occhio non sono per nulla delle belle sensazioni. In alcuni casi si tratta di manifestazioni sporadiche, in altri, invece, diventano delle abitudini che vanno ad intaccare in modo anche pesante le giornate.

La stanchezza fisica e l’instabilità, in generale, non sono delle ottime compagne nella vita di tutti i giorni e a lungo andare possono rendere la gestione della quotidianità molto difficile. Il sonno ci assicura la possibilità di vivere una giornata piena di impegni ma, se durante la notte non abbiamo dormito o lo abbiamo fatto poco, non sarà affatto facile rimanere lucidi e vigili. E spesso l’insonnia è collegata all’ansia: avere il timore di non riposare bene non fa altro che amplificare il disturbo dell’insonnia e così, durante la notte, addio riposo. È in questo modo che si crea un circolo vizioso che non ha fine diventando sempre più difficile da scardinare.

Secondo le statistiche circa il 30% della popolazione occidentale soffre di insonnia ed ansia in modo trasversale tra uomini e donne senza distinzione di età. E allora la domanda è spontanea, come combattere insonnia e ansia? Le soluzioni, anche efficaci, ci sono e non si tratta di rimedi farmacologici. Ci si può affidare, infatti, alla natura senza assumere nessun farmaco.

Dalla natura ci arriva un sostegno importante che ci dona il giusto rilassamento andando a diminuire decisamente i disturbi. Diversi sono, infatti, gli ingredienti che ci permettono di ristabilire il ciclo del sonno, molti dei quali si ritrovano negli integratori alimentari, ottimi alleati dell’alimentazione, realizzati con materie prime naturali e tracciate che danno un giusto supporto alle donne e agli uomini di diverse età.

Lo spiega bene VitaVi, il brand dedicato agli integratori alimentari efficaci, naturali e innovativi realizzati solo con i migliori ingredienti, scientificamente testati. Tra le varie proposte del marchio, che si propone di diventare un punto di riferimento del settore, anche gli integratori per stress e ansia realizzati con materie prime, tracciabili e brevettate, selezionate solo dai migliori produttori a livello internazionale e sottoposte a prove di stabilità e test chimici – fisici grazie alle tecnologie più avanzate.

In V / Ease, l’integratore alimentare per il rilassamento e il benessere mentale, si uniscono i migliori ingredienti naturali che riescono a ridurre in maniera uniforme i disturbi di cui abbiamo parlato fino ad ora.

La Melissa Bluenesse® incontra lo zafferano affron® ed insieme restituiscono non solo un maggiore relax ma anche un tono dell’umore uniforme agendo sulla regolazione della digestione. Si aggiungono, infine, magnesio e vitamina B6 che riducono stanchezza e affaticamento.

(Visited 73 times, 73 visits today)