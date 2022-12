Mascara semipermanente: che cosa è e quanto dura?

Il mascara semipermanente è un trattamento specifico per le ciglia e dura molto più a lungo del mascara tradizionale. Non è un cosmetico di uso quotidiano come il mascara normale; il mascara semipermanente aiuta a ottenere un look naturale e facile da mantenere.

In questo articolo vi sveliamo tutto ciò che c’è da sapere sul miglior mascara semipermanente per ciglia: quanto dura, come si applica, il modo migliore per farlo durare più a lungo e le differenze tra questo trattamento e la laminazione ciglia.

Cos’è il mascara semipermanente?

Il mascara semipermanente è una forma di trattamento delle ciglia che applica colore, proprio come per un comune mascara. È colorato con un colore più scuro delle ciglia naturali. Viene applicato in un salone o da un’estetista e dura circa 4 settimane. Non è un cosmetico di uso quotidiano come il mascara normale ed è un’ottima alternativa per chi ha difficoltà con le ciglia finte o le extension.

Perché usare il mascara semipermanente?

Il mascara semipermanente è un trattamento effettuato da professionisti che serve per poter enfatizzare lo sguardo e renderlo magnetico; si tratta di un vero e proprio mascara che però, una volta applicato, ha una durata di 4 settimane circa. Se avete ciglia naturalmente corte e sottili, il mascara semipermanente donerà volume ed intensità al vostro sguardo. Se avete ciglia sottili e rade, il mascara semipermanente può aiutarvi a ottenere uno sguardo più pieno e folto; se avete gli occhi sensibili, può aiutarvi a ottenere il look desiderato senza irritare gli occhi.

Chi può beneficiare del mascara semipermanente?

Chiunque può trarre beneficio dal mascara semipermanente. Poiché viene applicato solo sulle ciglia, è meno invasivo di altri metodi di miglioramento delle ciglia; chi desidera migliorare le proprie ciglia naturali ma non vuole affrontare il fastidio di applicare e rimuovere le ciglia finte può beneficiare del mascara semipermanente. Riesce a donare volume, enfatizzare lo sguardo ed è perfetto per chi non ama truccarsi ogni mattina.

Come funziona il mascara semipermanente?

Il mascara semipermanente non è altro che un pregiato e particolare liquido colloso di colore nero (che funge anche da tinta) che viene applicato sulle ciglia con una tecnica e degli scovolini appositi. La seduta di applicazione del mascara semipermanente dura all’incirca 30 minuti. Dopo una prima fase di detersione della zona oculare, l’estetista si occuperà di procedere all’applicazione del mascara, facendo ben attenzione a non creare grumi ed evitando che le ciglia si attacchino l’una all’altra. Perfetto per coloro che vogliono un effetto mascara 24 ore su 24, senza però dover perdere tempo con l’applicazione e rimozione giornaliera del mascara classico, la durata è di circa 3-4 settimane.

Quali sono le differenze con la laminazione ciglia?

Realizzato da personale qualificato ed esperto, la laminazione ciglia è un trattamento estetico innovativo nel settore italiano a base di cheratina e vitamina, della durata circa di 4-6 settimane, consigliato sia a donne che uomini ed ideato per andare a incurvare le ciglia naturali. Fin da subito la persona potrà notare come lo sguardo sia enfatizzato ancora di più.

Il mascara semipermanente riesce a durare fino a 4 settimane circa e regala uno sguardo intenso 24 ore su 24 proprio come se applicassimo un mascara sulle ciglia; va sicuramente ad intensificare il colore ma possiamo dirvi che rispetto alla laminazione non incurva le ciglia.

I due trattamenti possono essere complementari per certi versi: nel caso specifico di ciglia dritte sarebbe opportuno applicare il mascara semipermanente dopo un trattamento di laminazione ciglia. In questo modo le ciglia appariranno più lunghe, grazie all’effetto ottico che si crea con l’incurvamento delle ciglia.