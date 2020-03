Quattro modi per prenderti cura della tua salute tutti i giorni

I consigli.

Ogni giorno è un giorno utile per iniziare a prenderci cura della nostra salute, e per scegliere alcune routine considerate come fondamentali per il benessere del nostro organismo. Ciò vuol dire comprendere che certe abitudini fanno male, come la sedentarietà, le sigarette e le diete scorrette. Basta capire quali sono gli sbagli che commettiamo per poter intervenire e per poterli aggiustare, partendo ovviamente da una sana dose di forza di volontà. Ecco quindi 4 modi per prenderti cura della tua salute tutti i giorni.

Smetti di fumare.

Le sigarette contengono migliaia di sostanze chimiche e tossiche, non solo per il nostro organismo, ma anche per l’ambiente e le persone che ci circondano. Quindi il primo step è smettere di fumare, e possiamo riuscirci sfruttando anche la tecnologia. Si parla di metodi alternativi come le e-cig: su Logic Vapes ad esempio trovi la migliore sigaretta elettronica in capsule, che puoi fra l’altro acquistare ad un prezzo accessibile. Oltre al vizio del fumo, sarebbe poi il caso di ridurre anche il consumo di bevande alcoliche, che fanno male al fegato, alla pelle e a tanti altri organi.

Fai esercizio fisico.

La sedentarietà è uno dei peggiori nemici della nostra salute, perché aumenta il rischio di malattie come l’obesità e le patologie cardiocircolatorie. Il nostro organismo è una macchina che richiede di essere messa in moto, per potersi scrollare di dosso la ruggine, e per poter attivare il metabolismo che ci sostiene. È una questione molto semplice: muovendoci rinforziamo muscoli e articolazioni, e al tempo stesso bruciamo i grassi che il nostro corpo immagazzina quando restiamo inattivi.

Mangia bene.

C’è un detto che recita: noi siamo ciò che mangiamo. Può essere preso alla lettera: fra le regole più importanti per la salute di un individuo, infatti, troviamo il regime alimentare, che dovrebbe essere sano e bilanciato. Significa evitare di consumare cibi spazzatura, fritture e grassi in abbondanza, preferendo alimenti come la frutta e la verdura. Chiaramente il consiglio è di rivolgerti sempre ad un bravo nutrizionista, e di evitare le diete fai da te, perché possono diventare altrettanto pericolose.

Dai importanza alla salute psicologica.

Da un lato abbiamo l’obbligo di curare la nostra salute fisica, ma dall’altro lato non dobbiamo scordarci dell’importanza del benessere psicologico. Le due cose sono spesso correlate, e problematiche come lo stress, la depressione o l’ansia possono avere delle conseguenze anche a livello fisico. Si parla ad esempio di infiammazioni come la psoriasi, e persino della perdita di capelli. Di conseguenza, alle volte può essere utile consultare uno psicologo, e questo passo non va mai visto come un motivo di timore o di vergogna. Il professionista, infatti, potrebbe aiutarti a limare molti dei problemi che ti impediscono di adottare uno stile di vita sano.

