I vantaggi di usare lo shavette.

Qualunque uomo che ha almeno 18 anni o anche di meno è stato almeno una volta nel barbiere e quindi non può non conoscere uno strumento come lo shavette: lo possiamo definire come un rasoio vintage ed è assolutamente uno dei migliori metodi per la rasatura che esiste al mondo.

Chiaramente bisogna saperlo usare al meglio per non rischiare problemi e irritazioni alla pelle:gli esperti lo considerano come un compromesso tra un rasoio a mano libera e uno di sicurezza. I vantaggi di usare lo shavette sono veramente tantissimi, ma possiamo dire che il principale è che permette a chi lo utilizza di ottenere rasature profonde e precise.

Su Internet ci sono tanti articoli su quali sono i migliori shavette ma intanto vediamo come scegliere quello adatto alle proprie esigenze. Infatti bisogna considerare che ce ne sono tanti sul mercato e sbagliare la scelta è molto facile.

Affermare che un rasoio vale l’altro è un’assoluta stupidaggine e un colossale errore nel quale molti uomini sono caduti qualche volta. Possono sembrare simili a prima vista e all’apparenza ma non è assolutamente cosi:comprare uno shavette a caso perché magari ce l hanno consigliato o perché abbiamo letto una recensione non ha senso o peggio ancora perché costa cosa.

La scelta va fatta dopo aver conosciuto lo strumento e quali sono le sue caratteristiche principali e soprattutto quali sono le variabili. Vediamo i fattori che è saggio analizzare al momento acquisto dello shavette.

Primo fattore da considerare è sicuramente il materiale:in genere i modelli più funzionali sono di acciaio, anche se ce ne sono di validi anche in legno o in osso. Ci sarà anche una persona che quando compra uno shavette vorrà risparmiare e ciò è comprensibile, specialmente in questo momento storico:in questo caso dovrà scegliere un modello in plastica.

Altro elemento importante nella scelta dello shavette e che riguarda la sicurezza è il meccanismo di chiusura:dovrà essere solido e dovrà essere in grado di tenere ben ferma e salda la lametta che andremo a utilizzare e infine dovrà consentirci di cambiarla facilmente.

Infine sono fondamentali anche l’esposizione della lametta e il meccanismo di inserimento:la prima in genere ha una sporgenza esagerata e conviene quindi stare attenti. Il secondo invece può essere a carrellino, a forbice e a baionetta e il funzionamento dipende dall’abilità manuale di chi procederà alla rasatura.

Ora andiamo a vedere la sua modalità di uso!

Shavette:come usarlo?

Innanzitutto risulta essenziale usare il sapone di barba per proteggere la pelle,anche se scegliere una schiuma a spray classica potrebbe far diventare la pelle secca e poco idratata.

Quando andremo a usare lo shavette per non farci male dovremo stare attenti come prima cosa all’impugnatura:essa è molto importante per controllare al meglio il rasoio. La tecnica più valida(che ognuno potrà modificare in base alla sua mano) consiste nell’aprire il rasoio e tenere la lama con vigore tra indice e pollice mentre il manico andrà fatto scorrere tra il dito medio e l’anulare.

Poi lo shavette dovrà essere appoggiato sul volto in maniera attenta e perpendicolare e andrà fatto scorrere verso il basso con movimenti precisi. Sarà fondamentale la pratica e la costanza, soprattutto per diventare bravi a inclinare lo shavette di 30 gradi trovando l’angolo più corretto.

Un consiglio utile è quello di essere precisi e bravi nel seguire il verso di crescita della barba evitando di andare contropelo:chi non è abile in questa operazione potrebbe incorrere in fastidiosi tagli e irritazioni.

Altro momento importante è sicuramente il post rasatura:per proteggere la pelle è una buona idea in tal senso usare una barba di ottima qualità.

