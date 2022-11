A San Pantaleo danni alla linea telefonica per il maltempo

Tra i danni del maltempo in Gallura, ci sono stati quelli ai pali della linea telefonica. Un episodio ha creato qualche disagio a Murta Maria, alle porte di Olbia. Ma è stato più impegnativo l’intervento che i vigili del fuoco di Arzachena hanno dovuto effettuare nelle campagne di San Pantaleo. Il forte vento ha fatto crollare in mezzo alla strada alcuni pali della linea telefonica.

Poco dopo le 17, un camion è passato in quel punto e li ha urtati, facendone finire uno contro un’auto in sosta. Nella carambola non si sono per fortuna registrati feriti. La squadra del 115 si è impegnata nella messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e dell’area interessata. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

I disagi principali per questa ondata di maltempo si sono verificati nella zona di Bosa, nell’Oristanese, a Sassari e a Porto Torres. Ma in tutto il nord Sardegna e nel Nuorese ci sono stati tanti piccoli danni o problemi. Dal tramonto di lunedì i vigili del fuoco di tutti i comandi provinciale hanno cominciato a intervenire ovunque e ricevere sempre nuove richieste di aiuto.

