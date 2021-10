Lingerie per ogni occasione e fisicità: ecco quali modelli esistono

La lingerie è il capo più sensuale e audace che una donna possa indossare, in commercio esistono una vasta gamma di modelli, tessuti e tipologie. Scegliere il miglior modello in base alla propria fisicità è un modo per valorizzarsi e incentivare i propri punti di forza.



Vediamo in questo articolo i modelli che si possono trovare sul mercato, e le varie tipologie per ogni occasione. In questo modo si avrà un dettaglio sexy da indossare sempre con sé incrementando la nostra autostima.

Lingerie: materiali e tipologie esistenti

Ogni donna deve scegliere la lingerie che maggiormente si avvicina al proprio gusto personale e fisicità. La biancheria può essere di differenti tessuti, colori, forme e fantasie.

Qualsiasi donna merita di sentirsi sexy e sensuale per se stessa prima di tutto e anche per il proprio partner.



Esistono modelli per ogni fisico: curvy, muscoloso, premaman, e altri. Inoltre si possono trovare vari tessuti come il cotone, il raso, tulle, pizzo e con fantasie e ricami di ogni tipo. Scegliere il migliore modello per valorizzare le proprie forme è indispensabile, online si possono trovare vari suggerimenti per ogni modello, ma su www.lingerieforyou.it è possibile trovare un’ampia gamma di lingerie per ogni occasione.



Qualsiasi sia il modello o il tessuto che si preferisce, la lingerie deve far sentire la donna sicura di sé e del proprio corpo, dunque prediligere solo modelli che siamo sicure che ci stiano bene e che ci valorizzano in modo ottimale.

Le tipologie di lingerie per ogni gusto personale

Ogni donna deve poter esprimere la propria sensualità con la lingerie che indossa, inoltre il primo elemento fondamentale è che ci si senta a proprio agio con ciò che si indossa. La biancheria comprende molteplici tipologie di intimo, che va dai modelli di uso comune, alla moda mare ai modelli più sofisticati e sensuali.

Vediamoli nel dettaglio:

– slip / mutanda: il modello classico e più utilizzato poiché comodo e versatile. Inoltre può essere indossato da ogni corporatura e fisicità, in commercio si trovano anche dei modelli più fantasiosi con ricami o pizzo;



– perizoma / tanga: sicuramente molto sexy e provocante, questa tipologia lascia il proprio lato b in bella vista, quelli in pizzo sono sicuramente i più audaci. Ottimo da abbinare alle calze autoreggenti;



– reggiseno: di questa categoria esistono vari modelli e tipologie che si adattano ad ogni seno. Ogni modello ha un sostegno differente, come quelli con o senza ferretto o le tipologie più sportive;



– bralette: si tratta di un mix tra un reggiseno e un top, in genere sono realizzati in cotone o in pizzo e sono perfetti da indossare sotto una camicia così da lasciarli intravedere;



– body: si tratta di un reggiseno e una mutandina insieme che donano un aspetto provocante e molto sensuale;



– bustino: serve per sollevare il proprio seno e stringono in vita creando il tanto amato effetto a clessidra;



– collant: in commercio si possono trovare modelli di ogni tipologia, fantasia e colore. I collant riescono a creare una gamba asciutta e senza imperfezioni, sono adatti sia all’inverno che alla primavera scegliendo quelli più leggeri;



– moda mare: infine il costume da mare è perfetto per prendere il sole, ideale sia nella versione a due pezzi che in quello intero. Esattamente come i reggiseni anche dei costumi esistono vari modelli, ognuno adatto per una fisicità differente.

Conclusioni finali sulla lingerie

In conclusione possiamo affermare che la lingerie è uno dei capi di abbigliamento più sexy e sensuali che una donna possa indossare. In commercio si possono trovare modelli e stili per ogni occasione e corporatura, perfetti per valorizzare il proprio seno o lato b.



Ogni donna può sentirsi bella e sicura di sé indossando il miglior modello di lingerie adatto al proprio corpo. Per questo si consiglia di valutare con attenzione il modello da scegliere, con l’obiettivo di accentuare i propri punti di forza.