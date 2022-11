Un dono speciale da una mamma di Olbia a una donna incinta

Il bellissimo gesto di solidarietà da Olbia.

“Caro bambino, ti auguriamo di state bene nel tuo nuovo trio. Ti auguriamo una lunga e felice vita”. Recita così lettera scritta da due genitori di Olbia, che racconta la storia di un commovente gesto di solidarietà per un bimbo bisognoso che a breve si affaccerà alla vita.

La famiglia olbiese ha donato un set per un passeggino da neonato, consegnandolo ad una volontaria che oggi in via eccezionale è riuscita a farlo avere ai genitori in dolce attesa, con le istruzioni per il suo utilizzo. “Cari genitori, speriamo che questo trio possa esservi utile – si legge nella lettera -. Alle ruote, che sono richiudibili, potete agganciare la culletta, il seggiolino (che potete usare in auto) e il passeggino posizionato, sia verso il genitore, sia verso l’esterno. Considerate, inoltre, che è tutto regolabile. Buona Vita”.

Il regalo ha riempito di gioia i neo genitori, che presto potranno stringere tra le braccia il loro piccolo, che nascerà alla fine del mese all’ospedale di Sassari. Una storia commovente che racconta sia quanto ancora siano presenti la situazioni di fragilità economica, ma che conferma ancora una volta Olbia come una città solidale. Questo è reso anche possibile grazie al costante e incessante lavoro dei volontari e delle tante associazioni in città. “Solidarietà, quella bella che non è fatta solo per fare spazio in casa – ha detto la volontaria che ha consegnato il trio -. Oggi ho fatto un ritiro in via eccezionale per una mamma che deve partorire a Sassari per fine mese. Poi però, controllo che non manchi niente prima di caricare. Apro il borsone in dotazione alla carrozzina e ho trovato una busta scritta da chi aveva donato. Chapeau, quando donare è fatto con il cuore”.

