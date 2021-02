Tanti consigli per superare al meglio l’inverno.

Il freddo è il nemico numero uno dei dolori muscolo-articolari. Un modo per alleviare questi dolori è il trattamento notturno con le fasce di calore. Soluzione non farmacologica, che sta riscuotendo successo e che si avvale dell’effetto del calore provocato da un micromassaggio.

Alla raccomandazione “copriti che fa freddo” dovremmo aggiungere anche gli effetti sulle articolazioni e sulle ossa. Infatti quando scendono le temperature, le articolazioni possono irrigidirsi gravando poi su tendini e articolazioni provocando un’infiammazione. A questo si aggiunge una reazione immediata del nostro corpo che, contraendosi per il freddo, aumenta la tensione a carico di muscoli, tendini e ossa.

Oltre alle cause legate a una predisposizione familiare, al sovrappeso, a traumi fisici o a un eccesso di attività fisica, l’inverno è sicuramente una stagione molto dura da affrontare per proteggere la muscolatura osseo-scheletrica. Ci sono piccoli accorgimenti da seguire in questo periodo che vanno dal coprirsi bene, praticare attività fisica, assumere posizioni corrette e anche aiutare il risveglio con una doccia calda.

