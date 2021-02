Da elementari a municipio, la storia dell’ex Scolastico di Olbia

La storia dello Scolastico di Olbia.

Non si vedono più da tempo i bambini correre e giocare, in quello che è rimasto del grande caseggiato scolastico all’inizio del Corso di Olbia, oggi integrato nel nuovo edificio comunale. Nato nel 1911, alfabetizzò generazioni di olbiesi e in chi ha vissuto l’infanzia tra quei banchi di scuola evoca tanta nostalgia. Si perde il conto di quanti centinaia di bambini abbia formato lo “Scolastico” di Olbia. Disposto su due piani, all’inizio del Novecento, accoglieva davvero tutti quelli che avevano bisogno di un’istruzione primaria, dietro quelle porte colorate di verde e di blu. Nella scuola erano presenti tre ingressi, tra cui uno centrale dove le finestre sono realizzate ad arco.

Dietro l’istituto c’era una palestra comunale dove si faceva educazione fisica, mentre davanti c’era il chioschetto bar che vendeva gli snack. Nel 2001 la struttura chiuse e non riaprì più come scuola. Già dagli anni Novanta il destino dell’ex Scolastico era segnato. Si parlava di inagibilità e scarsa sicurezza.

L’edificio chiuse i battenti tra le proteste dei genitori e il Comune decise di riqualificarlo, ma non per ridestinarlo a scuola. I lavori furono lunghi e si protrassero fino al 2012. La vecchia struttura della scuola venne integrata nel nuovo palazzo comunale, erotto dove c’era la palestra. La riorganizzazione del Municipio è stata completata lì nel 2019 con il trasferimento della sala consiliare.

