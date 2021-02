La Casa del popolo di Olbia.

Uno sportello rivolto alle persone anziane per aiutarle nelle piccole cose quotidiane. Dal fare la spesa alle commissioni, da fare una passeggiata alla necessità di un passaggio. Lo ha aperto la Casa del popolo di Olbia, l’associazione nata dalla passione e dalla determinazione di alcuni volontari. Lo sportello si aggiunge agli altri servizi già attivi, come quello dedicato alla salute, al lavoro, alla tutela legale o Sos Equitalia.

Tutti servizi a disposizione dei cittadini. Lo sportello psicologico, ad esempio, è ad accesso libero e si pone l’obiettivo di svolgere un’attività di ascolto e consulenza, finalizzate alla promozione del benessere e della salute della persona. Lo sportello legale è il servizio dedicato alle persone in difficoltà, ma non che necessariamente non abbiano un lavoro.

Inoltre, alla Casa del popolo è a disposizione anche una libreria con oltre 1200 libri, che è possibile prende in prestito. Le iniziative culturali, come le presentazioni dei libri, i cineforum con film d’autore e le mostre, saranno ripristinati, invece, non appena i decreti lo renderanno possibile.

