Vacanze estive in Europa del Nord: le opportunità più interessanti

Viaggiare, ormai, rappresenta un bisogno primario per le persone. La possibilità di ampliare i propri orizzonti, scoprire nuovi territori e culture, uscendo dalla propria zona di comfort, consente di affrontare con uno spirito rinnovato le sempre più avvincenti sfide del quotidiano, facendo di una vacanza un bisogno, oltre che una possibilità per poter riscoprire sé stessi e coltivare il benessere del corpo e della mente secondo le proprie esigenze e attitudini. Gli amanti della natura e, ormai, non più soltanto loro, scelgono l’Europa del Nord come location designata per i loro periodi di vacanza, lasciandosi incantare da paesaggi sconfinati dove la natura regna in armonia con la modernità di città caratteristiche e piene di vita. L’Europa del Nord offre numerose opportunità interessanti per le vacanze estive, tra cui la visita alla Lapponia, una regione unica e affascinante. Questa terra è famosa soprattutto per le sue ampie distese di natura incontaminata e viene presa d’assalto prevalentemente durante la stagione invernale (al riguardo suggeriamo di dare un’occhiata alla proposta di tour della Lapponia nel sito stograntour.com per avere un quadro più ampio dei suoi punti di forza) ma offre esperienze indimenticabili anche d’estate. Insomma, il Nord Europa e la sua magia non avrebbero bisogno di presentazioni, ma è sempre bene riflettere sulle proposte più originali per delle vacanze estive fuori dall’ordinario. Scopriamo, di seguito, le soluzioni e le opportunità più interessanti per impreziosire il proprio soggiorno in Nord Europa.

Crociera lungo i fiordi norvegesi

Sia chiaro, l’estate in Nord Europa non va assolutamente concepita come un normale periodo estivo, per esempio, in una meta mediterranea. Ciò nonostante, il periodo più caldo dell’anno, in territori come la Norvegia, permette di godere di tutti i colori vividi della natura e del verde di paesaggi straordinari come quelli dei Fiordi. Vere e proprie icone dell’immaginario norvegese, oggi è possibile visitare i Fiordi attraverso delle crociere organizzate dalle principali compagnie del mondo. Con oltre mille fiordi, la Norvegia offre itinerari meravigliosi, con cui ammirare questi capolavori senza dover scendere a compromessi con il comfort tutto incluso di una vera e propria città galleggiante. Ecco come possono palesarsi dinanzi ad avventurieri e semplici curiosi, placidi bracci di mare e montagne maestose in grado di convivere in assoluto equilibrio gli uni con le altre.

Laguna Blu in Islanda

Chi non può fare a meno di entrare in contatto con l’acqua in estate, potrebbe pensare di partire alla volta dell’Islanda e, tra un’escursione e l’altra, fare visita all’enorme complesso termale della Laguna Blu. Con le sue acque turchesi, questa location si presenta estremamente suggestiva, essendo caratterizzata da un paesaggio vulcanico circostante e da una temperatura media dei bacini di circa 38°. L’acqua della Laguna Blu offre molteplici benefici alla pelle e, inoltre, chi predilige itinerari confortevoli e rilassanti potrebbe pensare di vivere esperienze come i bagni di vapore, la cascata idromassaggio e i trattamenti di bellezza a base di silice.

Avventura a Stoccolma

Il Nord Europa è ben noto per il suo patrimonio naturalistico, anche se – in realtà – sono molte anche le città bellissime che gli amanti del turismo culturale potrebbero visitare. Non bisogna lasciarsi trarre in inganno, però, perché la conformazione di destinazioni come la vivace Stoccolma consentono di visitare la zona circostante in kayak, soddisfacendo anche le esigenze di chi non può fare a meno di vivere un’escursione in vacanza. Insenature, corsi d’acqua e ben 14 isole contraddistinguono questa città metropolitana a misura d’uomo che, in estate, vede le sue giornate allungarsi all’infinito, offrendo una proposta turistica ideale sia per le famiglie che per i giovani in cerca di night life interessante.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui