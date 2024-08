Mare della Costa Smeralda pieno di mega yacht: chi sono i miliardari qui in vacanza per Ferragosto

I mega yachts presenti nelle acque della Gallura a Ferragosto.

I mari della Gallura sono sovente solcati da imbarcazioni di ogni dimensione e valore, ma i mega yachts sono quelle che destano maggiore curiosità e attenzione. Quelli presenti all’appello in questa calda giornata di metà agosto sono numerosi intorno a tutta l’isola, ma la maggior parte si concentra davanti alle affollate coste galluresi.

Incrociando i dati di Superyachtfan e Vesselfinder, è possibile farsi un’idea della qualità delle presenze. Tra le più grandi imbarcazioni avvistate, il superyacht AHPO, dal valore di 300 milioni di dollari e una lunghezza di 115 m, appartiene a Patrick Dovigi, fondatore della società di servizi ambientali Green For Life Environmental Inc.

Altra presenza importante, quella del Naia, lungo 74 m e dal valore stimato di 100 milioni di dollari, che appartiene a Saleh Abdulla Kamel. Il Moon Sand, di proprietà olandese, era presente in Costa Smeralda anche a giugno. Il suo valore è di 65 milioni di dollari e la sua lunghezza di 55 m e appartiene a Rodolfo Booker, fondatore di Payvision.

Un’altra grande imbarcazione presente nelle acque galluresi è il Force Blue, lungo 64 m e dal valore stimato in 20 milioni di dollari. È stato di proprietà di Flavio Briatore. Il Siran, invece, di proprietà armena, vanta una lunghezza di 67 m e un valore di 50 milioni di dollari. Altri grandi yacht in movimento o in sosta tra Porto Cervo e Olbia sono il Lady Marina, lungo 64 metri, di Sergio Mantegazza, uomo d’affari del settore dei viaggi; il Voyager, lungo 61 e il Balista, lungo 46 m.

Gli yacht presenti a luglio

Lo scorso mese, altre importanti imbarcazioni hanno navigato nelle acque della Gallura. Tra queste, si sono distinte in particolar modo la Wayfinder di Bill Gates, dal valore di 25 milioni di dollari; i superyacht Blue e A+, dello sceicco Mansour, rispettivamente della lunghezza e del valore di 160 metri per 600 milioni e147 metri per 450 milioni. Un altro sceicco saudita è il proprietario del Mar, lungo 107 metri e dal valore di 200 milioni di dollari. Anche lo yacht di Jeff Bezos è stato avvistato nelle acque di Porto Rotondo. Dalla lunghezza di 75 m, il suo Abeona ha un valore di 100 milioni di dollari.

