La decisione dell’amministrazione Lai.

Con apposita delibera di Giunta comunale l’amministrazione Lai ha deciso di concedere agli studenti laureandi, residenti nel Comune di La Maddalena, l’utilizzo a titolo gratuito, comprendente la connessione internet ed eventualmente lo schermo televisivo, della sala Consiliare per la discussione virtuale della tesi di laurea e proclamazione.

“In questo periodo di emergenza sanitaria, fra i tanti cambiamenti imposti dal Covid-19 c’è anche quello che prevede lo svolgimento degli esami e della prova finale dei Corsi di laurea in modalità telematica. Molti studenti, il giorno della testi, hanno pubblicato le foto scattate a casa di quello che sarebbe dovuto essere uno dei ricordi più belli. Per questo l’amministrazione ha deciso di valorizzare il momento conclusivo del percorso studi universitari individuando un sito più idoneo. L’aula del Consiglio Comunale – afferma l’assessore alla Pubblica Istruzione Stefania Terrazzoni – è il luogo istituzionale della massima assise della Città e rappresenta la sede più appropriata e prestigiosa per valorizzare i sacrifici fatti dagli studenti in questo particolare periodo storico”.

Gli ampi spazi a disposizione permettono il distanziamento sociale ed il rispetto della normativa anti Covid-19 tanto da consentire la partecipazione contingentata dei parenti e dei congiunti del laureando. All’interno della sala consiliare potrà svolgersi esclusivamente la discussione della tesi e la proclamazione senza i festeggiamenti.

