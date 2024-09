A La Maddalena e Olbia i bar migliori secondo Gambero Rosso

Due bar di la Maddalena e Olbia celebrati da Gambero Rosso

Tra i bar migliori d’Italia, secondo Gambero Rosso, ci sono La Bomboniera di La Maddalena e il Café Matteotti di Olbia. Gambero Rosso ha stilato la classifica dei migliori bar d’Italia per il 2025 e ne segnala 18 in Sardegna. Di questi, due sono in Gallura e uno è ad Alghero. La Bomboniera (nella foto) e il Café Matteotti vengono giudicati con due tazzine e due chicchi (tre è il massimo) mentre il Café Latino di Alghero incassa una tazzina e un chicco.

Ecco i giudizi sui tre bar del nord Sardegna

La Maddalena: La Bomboniera – via XX Settembre, 26. “È senza dubbio un punto di riferimento a La Maddalena, frequentato sia dai locali che dai turisti, soprattutto grazie alla vicinanza al porto. È gestito a dovere dai fratelli Mirella e Roberto Bernardini, che offrono un servizio molto ampio che copre dalle prime colazioni del mattino all’ora dell’aperitivo, per poi finire con pinse e pizze alla pala. La colazione è una garanzia: buonissimo il caffè, estratto con le dovute attenzioni e mai troppo amaro. Perfetto anche il cappuccino, armonico nel rapporto latte caffè. La pasticceria, di produzione propria, è di ottimo livello, sempre freschissima e fragrante. I croissant sono imperdibili, un must dell’insegna, ma ci sono anche bomboloni, sfoglie, veneziane e tanto altro. Indirizzo ideale pure per uno snack salato o per un piatto semplice in pausa pranzo”.

LEGGI ANCHE: Ecco i migliori vini del 2025 della Sardegna per il Gambero Rosso

Olbia: Café Matteotti – via Regina Elena, 2. “Insegna di lungo corso, il Matteotti si incontra nella zona più frequentata del centro della cittadina gallurese, tra le vie pedonali. Ci si può accomodare all’interno o ai tavoli esterni, sempre molto gettonati, visto che da queste parti il bel tempo dura molto più che una stagione. La giornata qui comincia con un ottimo caffè, dalla giusta acidità, elegante e ben estratto. Curate anche le altre preparazioni della caffetteria, a partire dal cappuccino, dove riscontriamo sempre un latte montato a dovere. Per accompagnare, si può contare su una selezionata gamma di lievitati, di buona fattura. Spazio poi ai classici snack da bar all’italiana, ovvero pizzette, tramezzini e rustici, ideali per una pausa pranzo o per uno spuntino, e c’è pure qualche piatto, semplice ma ben realizzato. In questo caso non manca l’abbinamento con una valida proposta di vini al calice”.

Alghero: Café Latino – Bastioni Magellano, 10. “Nome storico tra i bar della cittadina catalana del Nord Sardegna, il Cafè Latino ha negli anni puntato molto sull’offerta serale, che parte dall’aperitivo. Gli interni sono di ispirazione medievale, mentre la terrazza è il vero must del locale, visto l’affaccio sul mare, con un panorama davvero di rara bellezza. Porte aperte alle 9, nessuna colazione al mattino presto ma un qualcosa di più lento, da godere seduti e rilassati. Il caffè è buono, per quanto si possa fare di più, sia in termini di qualità della materia prima sia in termini di servizio. La pausa pranzo offre piatti semplici ma ben fatti, mentre è nelle ore serali che il locale trova il suo momento di maggior afflusso. Cocktail ben fatti e una selezione di vini locali sono abbinati e salumi, formaggi e altri snack. Non manca qualche piatto, in linea con l’offerta generale”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui