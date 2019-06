Il ristorante Burger King ha aperto a Cagliari.

Le griglie di Burger King, la seconda catena di fast food più diffusa in Italia, si accendono per la prima volta in Sardegna. A Cagliari ha, infatti, appena aperto il primo punto vendita dell’isola, un ristorante da 200 posti a sedere che si sviluppa su una superficie di 780 metri quadri.

Gestito in franchising dalla società Gedita, l’apertura del ristorante ha portato alla creazione di 35 nuovi posti di lavoro, tutti destinati a giovanissimi, dal momento che l’età media dei dipendenti è di appena 26 anni. Oltre ai membri della crew allo staff del ristorante si aggiungono uno store manager e un direttore.

“Siamo molto contenti di essere finalmente approdati anche in Sardegna – dichiarano dall’azienda -. Sapevamo che proprio a Cagliari le persone aspettavano il nostro ristorante da molto tempo e siamo felici di aver accontentato i nostri fan, che potranno così finalmente assaporare il gusto unico della carne cotta alla griglia. Recentemente abbiamo aperto a Milano il nostro 200esimo ristorante, un traguardo importantissimo superato oggi dall’apertura di Cagliari”.

Non è ancora dato sapere se il nuovo ristorante di Cagliari sia solo la prima tappa di una veloce espansione anche nel resto della Sardegna. Quello che è certo è che intanto per assaggiare le proposte dei menù dei ristoranti Burger King si potrà contare su questa nuova apertura.

(Visited 1.193 times, 1.193 visits today)