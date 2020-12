Cialde compatibili: cosa sono e come sceglierle

Un’alternativa comoda per gustarsi un caffè.

A colazione, dopo pranzo o per una breve pausa in qualsiasi altro momento della giornata, concedersi un buon caffè fa parte delle abitudini quotidiane di milioni di italiani. La tradizione nostrana prevede l’utilizzo della moka, la classica caffettiera presente in (quasi) tutte le case. Sempre più spesso, però, si ricorre alle alternative, certamente più pratiche da alcuni punti di vista, offerte dalla moderna tecnologia. I moderni surrogati della moka sono le macchinette per caffè espresso, alimentate a corrente, che utilizzano una monoporzione di caffè in polvere per ottenere, tramite infusione, un singola dose della bevanda. Rispetto alla moka, bastano pochi secondi per produrre Ciò è possibile grazie ad appositi involucri, denominati – in base alle caratteristiche – “cialde” o “capsule”. In commercio ne esistono di due tipi: “originali” e “compatibili”. In questo articolo vedremo quali sono le caratteristiche dei prodotti compatibili e come si possono utilizzare.

Le caratteristiche delle cialde compatibili.

Se una cialda (o una capsula) è utilizzabile in una macchina per il caffè espresso prodotta da una torrefazione (o un’azienda di settore) diversa da quella che confeziona le monoporzioni di miscela, allora si definisce compatibile. In caso contrario, si tratta di capsule originali, ossia prodotti confezionati dallo stesso produttore della macchina. La compatibilità è dovuta al fatto che questi involucri hanno caratteristiche tecniche che si adeguano a quelle della macchina (o delle macchine) in cui possono essere impiegate. Sia le cialde che le capsule espresso, infatti, rientrano nello standard ESE (Easy Serving Espresso) ma le prime contengono il caffè in un involucro morbido, le seconde in uno rigido. Le monoporzioni si differenziano non solo per la forma ma anche per le dimensioni, in quanto possono avere un diametro da 38 mm, 44 mm e 55 mm, e per la loro conformazione. Ragion per cui, cialde e capsule non sono intercambiabili tra loro e prodotti dello stesso tipo ma di diametro diverso non possono essere utilizzati nella stessa macchina per l’espresso. Il principale vantaggio offerto dalle capsule compatibili sta nella possibilità di sopperire, anche solo momentaneamente, alla mancanza del prodotto originale, così da non lasciare inutilizzata per troppo tempo la propria caffettiera automatica. La scelta tra cialde e capsule dipende dal macchinario che verrà utilizzato; per chi predilige i prodotti a basso impatto ambientale, esistono le cialde e le capsule compostabili, più ecosostenibili degli involucri in materiale plastico.

Come scegliere il prodotto giusto.

Quando si acquista una macchinetta per il caffè espresso, di solito si preferisce utilizzare un prodotto originale, per essere sicuri di evitare inconvenienti di sorta. Nel caso in cui non sia possibile reperire, almeno nell’immediato, cialde o capsule originali si può virare sulle compatibili. Bisogna però fare attenzione perché non esistono prodotti dalla compatibilità universale; in altre parole, non esistono monodosi di caffè non originali che possono essere impiegate con qualsiasi macchina per l’espresso. Quando si sceglie un prodotto, bisogna anzitutto verificare le specifiche di quest’ultimo e la compatibilità con la caffettiera elettronica di cui si dispone. A tal proposito, è bene sottolineare che quando si parla di capsule ‘compatibili’ non si fa riferimento ad un prodotto di qualità inferiore ma, semplicemente, di una monodose di miscela commercializzata da una torrefazione diversa, magari meno nota rispetto a quelle leader del settore ma non per questo meno affidabile. Le cialde e le capsule Borbone sono, in tal senso, un buon esempio, in quanto abbinano la qualità della tradizione napoletana del caffè alla versatilità delle monoporzioni compatibili. La ‘scelta’, quindi, è molto ampia e per meglio orientarsi rispetto all’ampia offerta di mercato è possibile visitare il catalogo digitale di un rivenditore specializzato come Outlet Caffè, così da poter controllare la compatibilità di ogni prodotto e scegliere quello che si adatta alle proprie esigenze.

