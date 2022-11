La celebre guida premia di nuovo la Gallura

Due pasticcerie in Gallura riconquistano la celebre guida Pasticceri&Pasticcerie Gambero Rosso 2023. A ricevere il riconoscimento delle “due torte” il Cigno Bianco di Golfo Aranci e Lu Pasticciu di Porto Cervo. Entrambe hanno ricevuto 80 punti e fanno parte dell’elenco delle nove pasticcerie sarde nella guida.

Quest’anno nella prestigiosa guida salgono a nove i locali sardi promossi con “due torte”. Nella nuova edizione è entrata infatti Dulcis, di via Baylle a Cagliari. Seicentoventi i locali recensiti in tutta Italia, con un punteggio che va da una a tre torte. Il punteggio più alto in Sardegna, con 86 resta ancora in mano a Ditrizio Pasticceria, a Cagliari.

I tanti premi alla cucina della Gallura.

Non è la prima volta che la Gallura conquista la celebre guida. Pochi giorni fa un ristorante di Olbia, Il Mattacchione, è stato inserito per la prima volta nella guida dedicata ai migliori ristoranti del 2023. Il locale ha fatto compagnia ad altri sei ristoranti dell’Isola, tra cui due conferme, Somu di Baja Sardinia e il Fuoco Sacro del Petra Segreta di San Pantaleo. La famosa guida, a settembre, ha incoronato una pizzeria Tempio, confermando Bosco di via Vittorio Veneto come uno dei migliori locali della Gallura.

