I migliori bar della Gallura secondo il Gambero Rosso.

Quali sono i migliori bar della Gallura secondo il Gambero Rosso? Nella celebre guida dei Bar d’Italia, per l’edizione 2022, ci sono locali a La Maddalena, Olbia, Porto Cervo e San Teodoro.

Hanno ottenuto due tazzine per i loro servizi La Bomboniera a La Maddalena, il Caffè Matteotti di Olbia, il Caffè Florian di San Teodoro e Spinnaker Caffè a Porto Cervo. Gli stessi bar hanno ricevuto anche il riconoscimento di due chicchi per la qualità del loro caffè definiti “ottimi”.

Il miglior bar della Sardegna è invece il Caffè Svizzero di Cagliari, premiato con tre tazzine dal Gambero Rosso e definito “eccellente”. Ma il caffè eccellente si beve anche a Nuoro nel bar Cambosu e all’Offelleria Cafè Tramer, storico locale di piazza Martiri e Caffè dell’Arte di via Caprera. I tre locali hanno conquistato tre chicchi.

A essere premiati con due tazzine sono a Cagliari: Pasticceria Piemontese, La Bon Bec, Pirani la Brasserie, new entry nella guida, Caffè Libarium, Les Plus Bon piazza Unione Sarda, a Sestu. A Nuoro c’è Il forno delle meraviglie, Gran Bar Europa di Carbonia, Caffè Sindia. Ad Alghero il Cafè Latino di Alghero, mentre a Sassari la Pasticceria Sechi 1906 e il Tris Bar. Nel capoluogo della Sardegna è stato riconosciuto con due chicchi l’Antico Caffè, Pasticceria Piemontese, Caffè Gianduia, Caffè Etnico, La Bon Bec, Pirani la Brasserie, Caffè Genovese, Caffetteria Trento di Cagliari. In provincia di Cagliari, i bar classificati come “ottimi” sono Il forno delle meraviglie di Sestu, Su Nuraghe a Pula). A Carbonia è entrato a far parte della guida il Gran Bar Europa, mentre a Nuoro c’è il Cafè Sindia.