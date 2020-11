La procura chiede l’archiviazione per il sindaco di Olbia Settimo Nizzi.

La procura di Tempio ha chiesto l’archiviazione per il sindaco di Olbia Settimo Nizzi, che era stato accusato dalla dirigente Gabriella Palermo di violenza sessuale.

Come riporta l’Ansa, chiesta l’archiviazione anche per la dirigente, a sua volta denunciata per calunnie e tentata estorsione. Tra il sindaco Nizzi e la dirigente Palermo i rapporti sono sempre stati burrascosi. La donna aveva già presentato 4 denunce per mobbing nei confronti del primo cittadino di Olbia, fino ad arrivare alla sospensione dall’incarico. In una lettera la donna dichiarava di aver subito una violenza sessuale da parte dello stesso primo cittadino.

(Visited 156 times, 171 visits today)